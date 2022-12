Sporede Musks fly på Twitter i over to år: Nu er han bandlyst

Da Elon Musk overtog Twitter, proklamerede han som en anden frihedskæmper, at han ville gøre platformen fri for censur.

Men det har han måske glemt nu lidt over en måned senere.

I hvert fald er den profil, som siden juni 2020 har sporet Elon Musks privatfly, deaktiveret.

Det kan man se, hvis man søger på ’Elonjet’ på Twitter, hvor der står, at ’Twitter suspenderer konti, der overtræder Twitter-reglerne.’

Nedenfor ses bandlysningen.

Hen over weekenden har Jack Sweeny, en teenager der står bag profilen, fortalt, at en anonym twitter-ansat forklarede ham, at profilen ville være delvis synlig i fremtiden, skriver techmediet Gizmodo.

Men nu er den altså helt væk.

Elon Musk har ellers tidligere gjort et stort nummer ud af, at han ikke havde tænkt sig at censurere profilen, selvom den var til fare for hans sikkerhed.