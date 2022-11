Stadig umulig at få fat i: Det er første gang i historien

Du behøver ikke ønske dig en PlayStation 5 i julegave eller skynde dig ned i butikkerne for at ramme et godt tilbud under Black Friday.

For du kommer højst sandsynligt ikke til at kunne få fat i den.

Sådan har det mere eller mindre været lige siden, at Sony lancerede deres konsol i 2020, som mest af alt er kendt for at været kronisk udsolgt.

Udbuddet blev bestemt ikke hjulpet på vej af en verdensomspændende pandemi og mangel på mikrochips.

Men når man i dag stadig ikke kan gå ned i den lokale Power eller Elgiganten og være sikker på, at der faktisk er en PlayStation 5 at købe, kan det være svært at forstå salgsstrategien.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

- Ikke fået nye siden

Hos Power havde man eksempelvis ved åbningen af en ny afdeling i Ishøj her i november fået 1.000 PlayStations på lager. De blev dog solgt, inden dagen var omme, fortæller salgschef Simon Frølich.

Og det er mere reglen end undtagelsen.

- Vi var heldige, at vi havde skaffet de 1.000 eksemplarer, men vi har ikke fået nye siden. Vi kan heller ikke se i krystalkuglen og fortælle, hvornår der kommer flere, eller hvor mange vi vil få på lager. Når først vi har dem i vores varehuse, så går der ganske få minutter, før de er solgt, forklarer han.

Mytisk maskine

Hos Pricerunner har PlayStation 5 siden lanceringen for to år siden siddet tungt i toppen med iPhones som det stykke elektronik, som flest danskere er interesserede i, og her op til Black Friday er søgningen kun intensiveret.

Sony fortalte sidste måned, at de i 2023 forventer at sende mere end 30 millioner nye PlayStations på markedet, så måske vi også er heldige at få en håndfuld sendt herhjem.

Ifølge Thomas Bense, der er mangeårig spilekspert og stifter af mediet Pixel.tv, er det fuldstændig uhørt, at det stadig er så svært at gafle en PlayStation 5.

- Det er første gang i historien, at der har været en konsol, som har været så svær at få fat i så længe. Vi har tidligere set samme hype ved nogle af Apples produkter og ved Nintendo Wii, men jeg mindes ikke, at de har opnået samme næsten mytiske status, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det nye God of War Ragnarok er et af årets bedste spil og kan kun spilles på PlayStation.

Ikke skidt

Selvom det er surt for forbrugerne, er Thomas Bense ikke sikker på, at der er skidt for Sony.

- Det bliver jo selvforstærkende, når man har et sjældent produkt, som alle vil have. Selvom de selvfølgelig gerne vil have så mange penge som muligt, ved de jo, som tingene er nu, at der altid vil være et behov for og efterspørgsel efter deres konsol. Og det må være fedt, siger han.

Spileksperten er personligt begejstret for PlayStation 5 og tror først, at Sony vil føle sig truet, når der kommer en konkurrent, som sparker benene væk under alle.

- Lige nu er der ikke et bedre alternativ på markedet, selvom Xbox mere eller mindre kan det samme. De appellerer af en eller anden grund bare til en mindre målgruppe, forklarer han.