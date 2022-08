Stadig vildt flippet

For årtier siden kaldte man dem klaptelefoner, men I dag hedder de foldbare. Lidt ligesom bærbare.

Samsungs nyeste foldbare ærer fortiden med navnet Z Flip 4, og intet får angiveligt brugerne til at skifte fra alternative mobile styresystemer som foldbare smartphones, lyder det fra det sydkoreanske konglomerat, der sælger mange mobiler i Danmark, men ikke så mange som californiske du-ved-hvem.

Det er måske derfor, at Samsung bliver ved med at satse på sammenklappelige smartphones, og flere asiatiske konkurrenter følger trop.

Men man skal tænke sig om, før man går retro.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Man får lyst til at bruge ansigtet

Den første Flip fra Samsung blev lanceret i 2020, og har man overvejet at skifte før, kan man også gøre det nu, for Samsung Galaxy Z Flip 4 byder ikke på de helt store ændringer.

Den nye Flip vejer stort set det samme som forgængeren, har næsten samme størrelse, aluminiumsrammen er blevet glinsende, glasset er opgraderet, så det har den stærkeste standard på markedet, og skærmkanterne og ‘folden’ er blevet mindre. Den er stadig vandafvisende, men holder ikke til et liv i et støvet og beskidt miljø.

På trods af fraværende fornyelse i helheden gør de mindre kosmetiske ændringer en forskel. Z Flip 4 er virkelig flot.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Men du åbner ikke mobilen elegant på gågaden med en indkøbspose i den anden hånd, som man gjorde det i 00’erne.

- Man får lyst til at bruge ansigtet, lyder det fra en af Ekstra Bladets testere, som blev udfordret med sætningen ‘prøv at åbne den her med én hånd’.

Det kan lade sig gøre, men det er ikke kønt at se på. Hængslet er stramt, fordi Samsung satser på, at mobilen skal kunne åbnes og lukkes 200.000 gange i sin levetid.

Flere funktioner kan dog benyttes uden at åbne telefonen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Som et smartur

Du kan se klokken, dato, batteristatus, læse sms’er, se kalender, vejr, musik, notifikationer og meget andet på det ydre OLED-display kaldet ‘coverskærm’. Du kan besvare opkald på medhør uden at flippe og besvare sms’er med forudindstillede svar. Man bruger coverskærmen, som man bruger et smartur.

Det ydre display kan også vise kameradisplayet, så du kan se dig selv, når du tager selfies med det gode bagsidekamera. Det er smart!

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Flipper du mobilen, møder du synet af det utrolig flexible OLED-display. Det føles næsten kriminelt at bukke det ultratynde glas, som også er mere følsomt end en gennemsnitlig mobilskærm. Til gengæld er den mindre udsat, fordi den typisk vil være lukket, når du ikke har den i hånden.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

En lillebitte bærbar

I midten af skærmen ser man uundgåeligt folden i displayet, som er synlig i genskin og under scrolling, men som ellers er stort set usynlig.

Stiller du mobilen halvbøjet på et flade, går mobilen i 'flex mode’, hvor man opnår en todeling af skærmen. Flere apps understøtter funktionen. Under beskeder vil nederste del af skærmen eksempelvis være tastatur, og ser man video, vil det foregå på den øverste del. Det minder meget om en lillebitte bærbar computer.

Kameraets billedkvalitet er overraskende gennemsnitlig. Det er middelmådigt i lyssvage omgivelser, og softwaren har tendens til at overdrive farver og støjreduktion i billederne.

Men hvis du er glad for at fotografere og filme dig selv, er det svært at finde et bedre udgangspunkt. Når telefonen er i L-form, står den solidt på en hvilken som helst flade med mulighed for at se, hvad du filmer på bagsiden. Dette gør faktisk Z Flip 4 til noget særligt.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Flagskibsprocessoren fra Snapdragon og de indbyggede otte gigabyte hukommelse giver sammen med 120Hz-skærmen en flydende brugsoplevelse. Der er rigeligt med kræfter også til gaming.

Z Flip 4 er lidt som en teenager, der er blevet ét år ældre. Stadig rebelsk, en smule klodset og med mange sjove ideer. Vi ser frem til den fuldvoksne udgave, for det er ikke den her.

