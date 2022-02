Stærk konkurrent til Samsung-topmodel

Samsung Galaxy S22 er i butikkerne fredag (red. 25. februar 2022), men nu får modelserien konkurrence fra en uventet kant.

Motorola smider nemlig en topmodel i butikkerne, der har samme ydelse som Samsungs topmodeller, men til en meget mere interessant pris.

Motorola Edge 30 Pro koster 5.999 kroner. Du får mere lagerplads, en mindst lige så kraftig processor og mere RAM-hukommelse. Edge 30 Pro skal sammenlignes med Samsung Galaxy S22+, der koster cirka 8.700 kroner for en tilsvarende konfiguration.

Mens Samsung sidste år, lige som Apple, fjernede opladeren fra salgspakken, så vedlægger Motorola stadig en oplader. Til denne model en oplader, der kan oplade batteriet til 85 procents kapacitet på blot en halv time.

Du kan også oplade trådløst, dog ikke ligeså hurtigt, som med den medfølgende oplader.

Motorola punkterer også OnePlus

Normalt konkurrerer kinesiske OnePlus og Motorola tæt mod hinanden, men denne gang må OnePlus konstatere, at Motorola punkterer deres kommende lancering af OnePlus 10 Pro i Danmark.

OnePlus 10 Pro, der allerede er lanceret i Kina, er baseret på den prestigefyldte topprocessor Qualcomm Snapdragon 8, men i vores markedsområde sætter Motorola trumf på ved at være den eneste model, der benytter Snapdragon 8.

I forhold til Samsungs Exynos 2200-processor, der anvendes i Samsung S22-serien, er Motorolas konfiguration hurtigere. Det viser de første målinger, jeg har foretaget.

Satser også på billeder

Det første sted der ofte spares, når prisen på en telefon skal reduceres, er kameraets kvalitet. Hovedsensoren på Edge 30 Pro er 50 megapixels i opløsning og kommer med optisk stabilisering af billedet, så rystelser minimeres.

Ultravidvinkelsensoren har også 50 megapixels opløsning, hvilket tegner godt. Desuden kan du tage makrobilleder ned i 2,5 centimeters afstand.

Det lover godt! I min kommende test af Motorola Edge 30 Pro, kommer jeg nærmere ind på, om kameraet kan stå distancen i forhold til Samsung. Mine første indtryk er, at kameraet er ret habilt, men jeg mangler at tage nogle flere billeder inden der kan konkluderes noget endeligt.

Du kan se alle specifikationerne på Motorola Edge 30 Pro her.

Dette skal du undvære

Når en telefon er prissat til 5.999 kroner, skal der jo spares et sted for at holde prisen.

Her er et par af forskellene mellem Samsung Galaxy S22+ og Motorola Edge 30 Pro

Skærm : Samsungs skærmopløsning er højere og skærmen mere lysstærk

: Samsungs skærmopløsning er højere og skærmen mere lysstærk Beskyttelse : Glasset på Galaxy S22+ er Gorilla Glass Victus+ mens Edge 30 Pro har Gorilla Glass 5, der ligger nogle generationer tilbage og er mindre holdbar.

: Glasset på Galaxy S22+ er Gorilla Glass Victus+ mens Edge 30 Pro har Gorilla Glass 5, der ligger nogle generationer tilbage og er mindre holdbar. SIM-kort : Kun Galaxy S22+ understøtter eSIM.

: Kun Galaxy S22+ understøtter eSIM. Kamera: Samsung plejer at være stærke på billeder. Derfor må der forventes en forskel.

Kan købes nu

Vi er i en tid, hvor chipmanglen på verdensplan presser alt fra levering af biler til mobiler, men Motorola har formået at købe komponenter hjem i tide, hvorfor deres nye topmodel kan leveres fra fredag den 25. februar. Præcis samme dag som Samsung Galaxy S22'erne rammer butikkerne.