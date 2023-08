Stopper i Danmark: Men arbejder på sagen

To ladestandere fra norske Easee kan ikke længere sælges i Danmark, men selskabets marketingsdirektør understreger, at der ikke er fare forbundet ved at bruge produkterne

Der arbejdes på højtryk på at få styr på situationen med to utroligt populære ladebokse fra Easee, som det norske selskab netop har været nødt til at stoppe salget for i Danmark.

Den beslutning er truffet i samarbejde med myndighederne herhjemme, fortæller Martin Langeland, der er marketingdirektør i Easee.

- Efter god dialog med de danske myndigheder har vi valgt at sætte salget af Easee Home og Charge på pause, indtil vi har fået klarhed over den igangværende proces i Sverige. Her har de svenske myndigheder gjort os opmærksomme på, at vi mangler noget teknisk dokumentation, forklarer han.

Samtidig understreger han, at der ikke er farer forbundet ved at have produkterne derhjemme.

- Produkterne er sikre og trygge, men vi manglede noget teknisk dokumentation for vores løsninger i laderne. Vi vil aldrig lade vores kunder bruge utrygge produkter, og produktsikkerhed har været vores førsteprioritet, siden Easee blev etableret.

Vil ikke snakke om konkurs

For at få styr på den manglende dokumentation har Easee i længere tid samarbejdet med uafhængige testlaboratorier.

De har også omstruktureret organisationen og blandt andet etableret en afdeling, som skal sikre, at lignende situationer ikke opstår igen, fortæller Martin Langeland.

Alt imens svæver en sort konkurssky over selskabet, som indførte betalingsstop i april.

- Det gjorde vi for at sikre Easees fremtid, og planerne om at hente ny kapital vil ikke blive påvirket af det, siger marketingdirektøren, der samtidig understreger, at man er i dialog med kreditorerne for at finde en løsning.

Martin Langeland ønsker derudover ikke at bidrage til konkursspekulationer i medierne.