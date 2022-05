Stopper ubegrænset lytning: Telmore-kunder raser

Som Telmore Play-kunde med streaming har man foreløbigt haft mulighed for ubegrænset adgang til streamingtjenesten Chapter, der tilbyder streaming af lydbøger og e-bøger.

Men Chapter laver nu ændringer i deres medlemskaber, som rammer Telmores kunder, skriver MereMobil.dk.

Medlemskabet 'Chapter One', der i skrivende stund markedsføres med mærkatet 'Til dig som ikke vil begrænses', ændres fra 1. juni, oplyser Telmore.

Foto: Screendump/Chapter.dk

- Chapter har desværre valgt at foretage produktændringer for produktet Chapter One, som er det produkt, vi tilbyder i Telmore Play. Det betyder, at alle Chapter One-kunder fremover har adgang til 20 timers forbrug af lyd- og e-bøger om måneden. Det er vigtigt for os at påpege, at det ikke er Telmore, der har valgt at foretage denne ændring, siger presseafdelingen i Nuuday, selskabet bag Telmore, til Meremobil.dk.

Undskylder 65 gange

Der er til stor ærgrelse for adskillige Telmore-kunder, som har delt deres utilfredshed med ændringen på Telmores Facebook-side og på Chapters side hos Trustpilot.

Hos Trustpilot har Chapter i løbet af de seneste dage besvaret 65 vrede opslag med den samme besked:

'Vi har desværre været nødt til at lave en tidsbegrænsning på Telmore-adgangen, og vi er kede af, at denne beslutning har indflydelse på din brug af Chapter.'

Ekstra Bladet har spurgt Telmore, hvad de stiller op, hvis andre tjenester i deres Play-abonnementer opstiller lignende begrænsninger eller hæver prisen.

- Vi kommenterer ikke spekulationer. For at kunne tilbyde vores kunder det bedste og mest relevante indhold på markedet tilpasser vi dog løbende de tjenester, vi tilbyder via Telmore Play, lyder det skriftlige svar fra Telmore.

Telmore skiftede sidste år Bookmate og C More ud med Chapter og Paramount.

Foto: Jonathan Damslund

Det er et nyt marked

Direktør for Chapter Jesper Siber bekræfter over for Ekstra Bladet, at man laver 'ændringer i porteføljen', men han ønsker ikke at uddybe telefonisk.

'Vi laver ændringen, fordi litteraturstreaming er et relativt nyt marked, hvor forbrugsmønstrene er under konstant forandring og derfor vanskelige at forudse. Derfor tilpasser vi løbende vores vilkår, så de afspejler den måde, vores produkt rent faktisk bliver brugt på, og af samme grund er vi også på vej med nye produkter pr. 1. juni,' skriver Jesper Siber i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt, hvornår Chapter præsenterer deres nye vilkår.

'Vi går i markedet 1.6.22,' svarer Jesper Siber.

Chapter, der har Gyldendal som hovedejer, blev en del af Telmores Play-pakke i efteråret 2021.

- Det er så mange tusinde kunder (der følger med aftalen, red.), at vi går fra at være én blandt de nye, der kæmper om at få plads, til virkelig at cementere vores position. Vi har ikke en konkret opgørelse over markedet, men jeg vil vurdere, vi får lagt os ind i top tre blandt bogstreamingtjenester, sagde Jesper Siber i den forbindelse til Mediawatch.dk.