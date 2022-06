Stor ændring på vej: Slet sendte beskeder

Er du typen som ofte fortryder beskeder, eller er du serieoffer for dine egne stavejfel ... Så er der store nyheder på vej til din iPhone.

Den californiske softwaregigant har natten til tirsdag offentliggjort en lang række softwareopdateringer på sin årlige udviklerkonference fra sit hovedkvarter i Cupertino.

Den næste store opdatering til iPhone hedder iOS 16, og der er i denne omgang tale om en massiv overhaling med mange store visuelle og funktionsorienterede ændringer.

Blandt de helt store nyheder er muligheden for at redigere allerede afsendte sms'er eller slette dem fra modtagerens iPhone.

Når man har opdateret sin iPhone til iOS 16, vil man have mulighed for at redigere eller slette en besked i op til 15 minutter efter, man har afsendt den.

Det vil også være muligt at genskabe sine egne slettede beskeder i op til 30 dage efter, man har slettet dem.

'Brugerne kan redigere eller fortryde nyligt sendte beskeder, gendanne nyligt slettede beskeder og markere samtaler som ulæste, så de kan vende tilbage til dem senere. Desuden kommer SharePlay til Beskeder, så brugerne har adgang til synkroniseret indhold som f.eks. film, sange og delte kontrolfunktioner, mens de chatter i Beskeder', skriver Apple en en pressemeddelelse.

iOS 16 bliver efter planen tilgængelig i løbet af efteråret 2022.

