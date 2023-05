Stor Airbnb-bombe: Markante ændringer på vej

Det burde jo egentlig være nemt at tjekke ud efter en weekend i en lejet Airbnb-lejlighed på en tvivlsom adresse i en europæisk storby.

Men nogle værter kræver fuldstændig uventede opgaver inden afgang - som for eksempel at køre opvaskemaskinen eller vaske sengetøjet.

Det ser dog ud til nu at være en saga blot.

Det fortæller Airbnb-chef Brian Chesky, som netop har lanceret lidt over 50 nye ændringer til udlejningsplatformen i et opslag på Twitter.

I opslaget nedenfor kan du se, hvordan afrejsepligter i fremtiden vil se ud på platformen.

Autentisk oplevelse

En af de helt store ændringer, som er del af den store sommeropdatering, bliver de såkaldte ’Airbnb Rooms’, der skal gøre det nemmere for rejsende at overnatte i et gæsteværelse eller ekstra rum hjemme hos de lokale.

Ifølge en Airbnb-pressemeddelelse er ’nu det perfekte tidspunkt at bo i et værelse i en andens hjem’.

‘I det nuværende økonomiske landskab vil folk gerne rejse til en overkommelig pris. Efter flere års isolation på grund af pandemien er folk nu på jagt efter autentiske oplevelser’, står der i pressemeddelelsen.

Af samme grund indfører udlejningsplatformen ’værtspas’, så man kan få flere oplysninger om, hvem man skal bo hos.

Det kunne for eksempel være deres job, hvilke sprog de taler eller ’ sjove fakta’.

‘Airbnb Rooms er for det meste billigere end hotelovernatninger, og det er samtidig den mest autentiske måde at opleve en by på. Det her er altså indbegrebet af Airbnb’s sjæl’, siger Brian Chesky.

Forbedret kort

Mange har nok gennem tiden haft bøvl med det kort, der er indbygget i Airbnb, hvor man med lidt fumlefingre nemt kunne få lejligheder til at komme frem og forsvinde igen, når man forsøgte at bruge kortet.

Også denne del skulle dog nu snart være fortid.

I Twitter-opslaget herunder kan du se, hvordan det nye kort fungerer.

Du kan se alle ændringer på Airbnb's hjemmeside.

Én, der for alvor har nydt godt af Airbnb, er den omstridte politiker Jon Stephensen. Han ejer flere fede boliger tæt på København, men tørrede alligevel store Airbnb-regninger i hovedstadsområdet af på Aveny-T, som du kan læse om her.