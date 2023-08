Stormer scenen: Hvorfor siger han det om Bill Clinton?

En tilskuer så sit snit til at komme med en mildest talt mærkelig udmelding under et stort anlagte åbningsshow i Køln

Der var ikke gået meget mere end ti minutter af åbningsshowet af Europas største spilmesse tirsdag aften, inden det gik galt.

For under det stort anlagte Gamescom Opening Night Live, hvor spiludviklere løfter sløret for flere af årets største spil, valgte en tilskuer at storme scenen til stor overraskelse for den ellers garvede vært Geoff Keighley.

- Bill Clinton vil spille GTA 6. Jeg vil spille GTA 6, forsøgte tilskueren at råbe ind i mikrofonen gentagne gange, før han blev smidt af scenen igen.

Du kan se det mærkelige optrin i klippet nedenfor.

Ikke første gang

Geoff Keighley var ikke ligefrem glad for affæren, som han straks kaldte for 'skuffende.'

- Det er en meget speciel aften for alle udviklerne, så det er skuffende at se nogen opføre sig på den her måde, sagde han.

Annonce:

GTA 6 eller Grand Theft Auto 6 er det mest imødesete spil i verden, men spiludviklerne fra Rockstar Games har indtil videre holdt deres kort tæt til kroppen.

Derfor gør fans, hvad de kan, for at få et glimt af spillet . hvilket altså ikke ligefrem gik godt i denne omgang.

Det vides ikke, om Bill Clinton rent faktisk har lyst til at spille GTA 6. Foto: Florion Goga

Optrinnet minder en del om et tilsvarende fra 2022 Game Awards, hvor Geoff Keighley også var vært.

Her havde en tilskuer nemlig sneget sig med på scenen, da holdet bag spil-hittet Elden Ring skulle modtage prisen som årets spil.

Tilskueren så dog hurtigt sit snit til at tage mikrofonen og dedikere prisen til en helt særlig person. Nemlig Bill Clinton.

’Denne pris skal dedikeres til min refomrerede ortodokse rabbiner, Bill Clinton. Tak alle sammen,’ sagde han, inden han blev fjernet fra scenen og arresteret.

Du kan se episoden nedenfor.