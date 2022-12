Strandet i Alaska: Blev reddet af ny funktion på sin telefon

Det var heldigt for en mand fra Alaska, at han havde købt sig den nyeste iphone

Vi kender det alle.

Man kører på sin snescooter midt om natten i en af Alaskas snestorme, og pludselig får man motorstop.

Det var realiteten for en amerikansk mand, der var i gang med at rejse fra Noorvik til Kotzebue i det nordvestlige Alaska.

Og selvom han var så langt ude i ingenting, at han ikke havde dækning på sin telefon, var hjælpen heldigvis lige ved hånden.

Nærmere bestemt i lommen, da han brugte en ny funktion på sin iPhone, der nok i sidste ende har reddet hans liv.

For da Apple lancerede sin IOS 16.1-opdatering i oktober, tilføjede de også muligheden for at lave ’Nødopkald SOS’, der sker via satellit.

Funktionen kan bruges på iPhone 14- og iPhone 14 Pro-modeller, når man er uden for mobil- og Wi-Fi-dækning, til at sende en sms til alarmcentralen.

Telefonen kan du se nedenfor.

SOS-beskeden blev sendt til betjentene i Alaska Department of Public Safety, der har skrevet om episoden i deres døgnrapport.

Her står der, at man modtog nødopkaldet omkring klokken 02.00, og ved hjælp af de lokale myndigheder og frivillige lykkedes det at finde frem til manden i vildmarken.