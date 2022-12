Streamer får absurd beløb fra anonym donor: - Jeg er ekstremt taknemmelig

Det har været et specielt år for Kaitlyn Siragusa, der er kendt på streamingplatformen Twitch som Amouranth.

Her bruger hun en del tid på at filme sig selv spille computerspil for sine mange seere, men hun er nok bedst kendt for sine boblebadsvideoer, hvor hun ikke så overraskende optræder i bikini.

Men selvom man er en af verdens mest kendte Twitch-streamere med flere millioner følgere, kan man godt have problemer i baglandet.

I Kaitlyn Siragusas tilfælde drejer det sig om voldelig mand, som nu er fortid.

Og for at sikre, at hun ikke ender i økonomiske problemer i kølvandet på bruddet - med sin nu eksmand - har en anonym person nu doneret knap en halv million kroner til hende.

Det skriver spilmediet Kotaku.

Pengene blev sendt til hende i en papkasse, og nedenfor kan du se hende åbne den.

'Jeg er ekstremt taknemmelig, og gestussen taler for sig selv,' skriver Kaitlyn Siragusa opslaget på Twitter.

Da hun modtog kassen med penge var der også et brev, som hun læse op for sine mange tusinde seere.

I brevet stod der blandt andet: ’Jeg har sørget for lidt basale sikkerhedsforanstaltninger og nogle kontanter for at sikre, at du ikke bliver påvirket økonomisk,’ står der i brevet, mens der også medfulgte en telefon med et telefonnummer til et sikkerhedsfirma.

’Du kan ringe til dem ved nødsituationer, hvis indholdet i tasken (med penge. red.) ikke er tilstrækkeligt. God fornøjelse, til vi forbindes igen.’

Kaitlyn Siragusa satte selvsagt pris på gestussen og har senere fortalt, at alle pengene nu er placeret i banken.

Det kan ses i opslaget nedenfor.