Streaming-gigant svinger kniven igen: Fyrer 200 ansatte

For anden gang på kun seks måneder skal Spotify på slankekur.

Musiktjenesten har nemlig planer om at fyre i omegnen af 200 ansatte hovedsageligt fra deres podcast-afdeling.

Det skriver Spotify i en pressemeddelelse.

’Vi har taget den svære, men nødvendige beslutning om at gennemføre en strategisk omstrukturering af vores gruppe og reducerer derfor blandt andet vores globale podcast-hold’, skriver de.

De 200 ansatte svarer cirka til to procent af den samlede arbejdskraft.

For ambitiøs

’Vi ved, at nyheder som disse aldrig er nemme - især ikke for de mennesker, der bliver berørt af det. Derfor har det selvfølgelig heller ikke været en let beslutning’, skriver Spotify.

I slutningen af januar oplyste Spotify-grundlægger Daniel Ek, at man havde planer om at afskedige seks procent af alle ansatte, hvilket svarede til omkring 600 medarbejdere.

Spotify-chefen fortalte dengang, at han han været for ambitiøs med investeringer efter coronapandemien, hvor streamingtjenesten havde god vind i sejlene. Derfor håbede han, at han kunne ruste virksomheden mod det tab, der vil følge med en mulig økonomisk krise.

'Jeg var for ambitiøs med at investere forud for væksten i vores omsætning. Og det er derfor, at vi i dag må reducere vores medarbejderstab med seks procent fordelt ud over hele virksomheden. Jeg tager det fulde ansvar for de træk, der har ført os herud i dag,' skriver han i pressemeddelelsen.