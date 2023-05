Streaminggigant i kæmpe udrensning: Sletter tusindvis af sange

I dag er en god dag, hvis du er musiker og lavet af kød og blod.

Verdens største musik-streamingtjeneste, Spotify, har nemlig netop slået hårdt ned på AI-musik og slettet en kæmpe mængde musik, der er produceret af kunstig intelligens.

Det skriver Financial Times.

En stor del af den nyligt slettede musik var produceret ved hjælp af den kunstige intelligens Boomy, som ved hjælp af få klik lader brugere kreere deres egen musik og derefter uploade den til streamingtjenester, hvor de kan tjene penge på lytterne.

Ifølge Financial Times er grunden til den store udrensning ikke falsk musik, men i stedet falske lyttere. Teknisk kyndige har nemlig udnyttet den kunstige musik i samspil med kunstige lyttere til at pumpe penge ud af Spotifys system.

Annonce:

Kriseberedskab i branchen

Indsatsen kommer i kølvandet på, at verdens største musikvirksomhed, Universal Music Group, i april bad de store musik-streamingtjenester om hjælp til at bekæmpe at AI-virksomhedernes brug af eksisterende musik til træning af deres robotter.

- Vi har en moralsk og kommercielt ansvar over for vores kunstnere for at arbejde for at forhindre uautoriseret brug af deres musik og for at forhindre disse platforme i at anvende deres indhold. Vi forventer, at vores platformspartnere vil forhindre, at deres tjenester bliver brugt på måder, der skader kunstnere, udtalte en talsperson fra Universal Music Group til Variety.

Sangen 'Heart on My Sleeve', der var skabt ved hjælp af kunstig intelligens, blev i starten af året streamet over 20 millioner gange på forskellige tjenester, før den blev fjernet. Sangen lød som om den var lavet af Drake og The Weeknd, selvom de intet havde haft at gøre med produktionen.

Stearinlys: Sex-råd til 13-årig forarger