Streamingkrig: Her kan du spare mest

Danskerne elsker streaming. Det fandt teleselskaberne ud af for mange år siden, da de begyndte at sælge mobilabonnementer med streamingtjenester.

I løbet af det seneste års tid har streamingtjenesterne også fundet vej til lavprisselskaberne OiSTER, Call me og CBB Mobil. Dermed kan man kombinere et billigt mobilabonnement med udvalgte populære streamingtjenester.

Bland op til fire tjenester med CBB Mix

Det seneste tiltag kommer fra CBB Mobil. Med det nye produkt CBB Mix kan CBB-kunder tilkøbe de fire tjenester HBO max, TV 2 PLAY, Viaplay og TIDAL HiFi.

To tjenester koster 150 kroner per måned, tre tjenester koster 200 kroner per måned, og alle fire tjenester koster 250 kroner per måned – dog kun 200 kroner per måned resten af 2023.

OiSTER presser prisen i bund

I starten af 2022 introducerede OiSTER mobilabonnementer med streaming. Senest har selskabet lanceret et nyt og billigere mobilabonnement med musikstreaming, og i dag tilbyder OiSTER seks forskellige abonnementer med tjenesterne Viaplay, TV 2 PLAY og/eller Deezer inkluderet.

Er du mere til billig mobilt bredbånd kombineret med Viaplay, er det også muligt hos OiSTER.

Ønsker du billig adgang til TV 2 PLAY Favorit med live-kanaler, frister OiSTER med et meget attraktivt mobilabonnement med fri tale, 65 GB data og 5G for 219 kroner per måned. Alene TV 2 PLAY-abonnementet koster 159 kroner per måned.

Gratis streamingtjeneste hos Call me

Hos Call me skal du faktisk ikke betale en krone for at få adgang til en streamingtjeneste.

Siden november har teleselskabet tilbudt gratis adgang til C More i hele 2023. Tjenesten har en normalpris på 99 kroner per måned.

Her kan du også spare penge på Spotify Premium. I stedet for de normale 99 kroner per måned koster det 79 kroner per måned.

… men kan det svare sig?

Det lyder tillokkende med billig mobiltelefoni og populære streamingtjenester.

Men kan det så også svare sig? Ja, det kan det som udgangspunkt godt. Èn vigtig regel gælder dog:

Det kan svare sig, så længe du betaler mindre for et mobilabonnement med streaming, end hvad et tilsvarende mobilabonnement og den/de streamingtjenester koster hver for sig. Det er naturligvis under den forudsætning, at du også bruger den eller de streamingtjenester, der er inkluderet.

Har du for eksempel købt et stort mobilabonnement med fire streamingtjenester inkluderet, men kun bruger en tredjedel af abonnementets datamængde og to af streamingtjenesterne, spilder du altså penge på et unødvendigt dyrt abonnement og tjenester, som du ikke bruger.

