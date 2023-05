Studie: Leveringsapps kan være løsningen

Leveringsapps kan være med til at knække koden til sundere måltider, konkluderer et forskningsstudie

Vejen til livet med flere grøntsager, færre kalorier og mindre portionsanretninger kan være lang, hvis man er storforbruger af leveringsapps. Især hvis de kun får en til at tænke på tømmermændsmad.

Det kan virksomhederne bag diverse leveringsapps hjælpe til med, konkluderer et studie, som blev præsenteret på European Congress of Obesity i Dublin 17.-20. maj.

Det skriver The Guardian.

- Leveringsapps kan nå millioner af mennesker og hjælpe os med at udvælge sundere muligheder, og alligevel er der meget lidt viden på området i forhold til promovering af netop dette, sagde forskningslederen Dr. Filippo Bianchi på kongressen.

Ifølge mediet har cirka 47 procent af de måltider, man kan købe på de britiske leveringsapps mindst 1000 kcal i sig, hvilket er omkring halvdelen af det anbefalede indtag for en voksen.

Derfor lyder forslaget på, at man skal lade kunderne justere, hvor mange kalorier de vil få præsenteret per måltid.

Det skal dog være uden at 'misbruge' funktionen til at give kunderne dårlig samvittighed ved eksempelvis at markere de kalorielettere muligheder rødt.

- Alle har et ansvar

På kongressen var adfærdsforsker Anna Keleher også på scenen med en kommentar til forskningsprojektet.

- Alle industrier har et ansvar over for forbrugerne og folkesundheden. Når leveringsapps spiller en større rolle, vokser ansvaret også, sagde hun.

Forskningsprojektet er baseret på et forsøg med 23.783 voksne deltagere og er sponseret af Nesta, en britisk velgørenhedsfond med fokus på sundhed.

Under forsøgene skulle forskerne observere, hvordan adfærden på leveringstjenesterne eventuelt ændrede sig, når deltagerne havde mulighed for at regulere kalorieindtaget.

Nu er det ikke, fordi du skal afholde dig fra en god snasket burger, selvom du prøver at passe på vægten. Du skal dog gøre det med omtanke, lyder det fra en dansk diætist.