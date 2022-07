Styrtdykker: Vil tvinge Musk

Twitters aktie styrtdykkede mandag, i kølvandet på at Elon Musk har trukket sig fra sit købstilbud.

Aktierne i det sociale medie sluttede mandagen med et fald på 11,3 procent og en værdi på 32,65 dollar.

Det var den første børsdag efter Musks udmelding sent fredag.

Medie: Elon Musk og Twitters aftale er tæt på kollaps

Her meddelte hans advokater til den amerikanske børsmyndighed, SEC, at en ellers aftalt handel ikke bliver til noget, fordi Twitter har givet 'vildledende oplysninger' og ikke har 'opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser'.

Det har Twitter afvist siden da - senest mandag aften dansk tid, hvor selskabet kalder Musks tilbagetrækning af tilbuddet for 'ugyldig' og 'uretmæssig'.

Et bøvlet juridisk forløb ventes nu, da Twitter formentlig vil sagsøge Musk - muligvis allerede denne uge - i forsøget på at tvinge Tesla-grundlæggeren til at gennemføre købet på 44 milliarder dollar eller 54,20 dollar per aktie. Det svarer til cirka 326 milliarder kroner.

Musk har på den anden side været ude med riven efter Twitter.

I et opslag på det sociale medie mandag antyder han, at selskabet nu vil blive tvunget til at give ham yderligere information om antallet af spam-robotter og falske profiler på det sociale medie - et af stridspunkterne mellem Musk og selskabet.

Den amerikanske forretningsmand anslår selv, at falske profiler udgør 20 procent af Twitters brugere. Twitter mener, at tallet er meget lavere.

I aftalen mellem Elon Musk og Twitters bestyrelse er der lavet en klausul, som tager højde for, at handlen kan falde på gulvet. Her kan parterne trække sig mod en betaling på en milliard dollar ifølge erhvervsmediet CNBC.