Super-hadet spil er en super succes: Millionerne vælter ind

Da det blev præsenteret tilbage i 2018, var der mange fans, der rynkede på brynene.

Men et år efter udgivelsen i juni sidste år har mobilspillet Diablo Immortal fra Activision-Blizzard vist sig at være en rigtig god forretning.

For spillet er nu blandt de 15 spil, som hurtigst har krydset den magiske 500 millioner dollars grænse i indtjening, viser tal fra analysenvirksomheden Data.AI.

Det vil sige at Diablo Immortal nu på kun et år er kommet op på øverste, øverste, øverste hylde, når det kommer til mobilspil, sammen med mastodonter som Pokémon GO, Candy Crush Saga, og Genshin Impact.

Tjener styrtende

Diablo Immortal ligner på mange måder de andre spil i Diablo-serien.

Man skal nemlig hakke dæmoner i småstykker og mange af dem.

Den helt store forskel er dog bare, at det foregår på telefonen i stedet for på computer eller konsol, og at spillet er proppet med de såkaldte mikrotransaktioner, så spillerne hele tiden har mulighed for at spytte penge i for at få ekstra tilbehør.

Der kæmpes mod mange forskellige fjender i spillet, selvom det er svært at se, hvad lige netop dét her skal forestille. Foto: Activison-Blizzard.

Og det må man sige, at folk har gjort.

Mens 22 millioner mennesker har downloadet spillet, så har selskabet bag skrabet, hvad der svarer til næsten 3,6 milliarder danske kroner ind på spillerkøb, men det viser ikke engang det fulde billede af.

Her medtager man nemlig ikke downloads og køb via tredjeparter fra eksempelvis Kina.

Utrolig upopulært

De mange millioner kan undre, da spillet ikke ligefrem blev godt modtaget, da det udkom.

På anmelderplatformen Opencritic, der samler anmeldelser fra hele verden, er spillet kun anbefalet af 31 procent anmelderne, der tilmed giver det en samlet score på 66 ud af 100.

Ser man på brugeranmeldelserne, er billedet et noget andet.

6116 har anmeldt spillet på Metacritic, hvor det har en samlet score på 0,04 ud af 10, der underbygges af kommentarer som ’betal-for-at-vinde-skrald’ og ’ADVARSEL. Brug ikke din tid på det her spil.’