Syv ting alle vil have lige nu: Her køber du dem billigst

Overraskende nok er der rent faktisk penge at spare på elektronik i år

Det kan være svært at finde rundt i de mange gode og tvivlsomme tilbud, man får kastet i nakken under Black Friday.

For hvilke butikker har pumpet prisen unaturligt op, og hvor kan man reelt hente de gode besparelser?

Det er nok en tvivl, de fleste kan genkende, når de søger efter nye AirPods eller krydser deres fingre i håber om endelig at få fat i en PlayStation 5.

Med hjælp fra Pricerunner har vi kigget på de 10 mest populære produkter og fundet prisforskellene, som måske kan hjælpe dig til at lave det helt rigtige kup.

- Generelt er der mange penge at hente, hvis man ikke nødvendigvis har brug for de nyeste versioner af mobiltelefoner, høretelefoner og tablets, forklarer Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker hos Pricerunner.

IPhones fra Apple

Foto: Tariq Mikkel Khan

Man skulle måske tro, at den mest eftertragtede telefon i år var den nye iPhone 14, som udkom i september.

Men ak, den nyeste model har ikke levet op til den sædvanlige hype, og folk kigger derfor mod den glimrende forgænger, som mere eller mindre kan det samme.

Den billigste udgave af iPhone 13 med 128GB fås lige nu i Power og Elgiganten til 5.999.

Omvendt skal du nok ikke købe den hos Labtech data, der sælger samme telefon for 7.399.

Den reelle besparelsen er dog ikke særlig stor. IPhone 13 kunne nemlig ifølge Pricerunner fås til 5.895 kroner i Power 1. september.

Vil man have en billig og ældre model, som stadig fungerer fint, kan man kaste penge efter iPhone 11 med 64GB.

Den kan fås flere steder til 3.333. På CDON koster den lige nu 8.756, hvilket næsten må være en fejl.

PlayStation 5

Foto: Valdemar Ren

Hvis du regner med at gøre det helt store PlayStation 5-kup til årets Black Friday, ender du nok med håret i postkassen.

For selvom konsollen stadig dominerer listerne som et af de mest eftertragtede stykker elektronik, er den kronisk udsolgt.

Og det bliver højst sandsynligt også tilfældet til Black Friday.

Hvis du alligevel er heldig at få fat i en af de to modeller, er det umiddelbart kun versionen uden diskdrev, som der kan spares på.

Mens den klassiske model fås til 6.445 hos flere forhandlere som Nordic Gamers og Power, hvis de får den på lager, kan man få PlayStation 5 Digital Edition uden diskrev til 3.999 hos Elgiganten.

Jeg tvivler dog på, at der kommer til at være særlig mange på lager noget sted, og man skal i så fald nok være tidligt ude. Spørgsmålet er også, hvor længe tilbuddet kommer til at stå.

Ellers koster den som vanligt 5.999 kroner.

Mit bedste råd er derfor, at man skriver sig op på orienteringslisterne hos de forskellige forhandlere og beder til de højere magter.

Måske har tingene ændret sig i 2023.

God of War: Ragnarok Bundle

Foto: Sony

Hvis du mangler et godt spil til din PlayStation 4 eller 5, er det bedste bud lige nu nok God of War: Ragnarok, som også er blandt de nominerede til årets bedste.

Flere køber nok spillet direkte på konsollen, men man kan faktisk finde det rimelig billigt hos forhandlerne.

Mens det koster lige omkring 430 kroner i PlayStation Store til Playstation 4 og 500 kroner til PlayStation 5, kan man finde det omkring 100 kroner billigere hos CDON, hvis man er villig til at vente på den hurtige forsendelsestid. Hvis man vil have den fysiske udgave af spillet til PlayStation 5 koster det fortsat 549 hos varehuse som Bilka og Føtex.

Apple AirPods

Foto: Apple

De mest eftertragtede høretelefoner står Apple bag med deres AirPods. De fås i to versioner, og der er penge at hente på begge.

Den klassiske variant, Apple AirPods (2nd generation) fra 2019, fås til 949 kroner hos flere forhandlere. Det er nogenlunde så lavt, som prisen kan komme på dem, hvis man sammenligner med hele året. Til sammenligning kan de købes til 2099 kroner hos ComputerSalg.

Vil man have den bedste version, er den selvfølgelig dyrere. Det er Apple AirPods pro (2nd generation) fra 2022, som kan fås for 2.089 kroner hos Befro. Til sammenligning koster de 2.990 kroner hos Lootbox.

Sony WH -1000XM4



Foto: Sony

Trådløse høretelefoner er kommet for at blive, men alle er ikke fan af AirPods.

Hvis du skal have par ordentlige hørebøffer, så er Sonys WH -1000XM4 et godt bud.

Det er også nogle af dem, som flest søger efter, og prisen varierer meget.

Man kan eksempelvis få dem til 1.776 kroner i Power, mens de koster 2.649 kroner i Føniks.

18 november kunne de dog fås til 1.212 kroner i Komplett, så du skal overveje, om det er nu, du skal slå til.

Apple iPad 64GB (2021)



Foto: Jonathan Damslund

En iPad kan bruges her, der og alle vegne, og standardudgaven er nok også den, som langt de fleste vil have størst glæde af at købe.

Det er nemlig en rigtig familie-tablet, der kan bruges til alt fra børnespil og streaming af film.

Under Black Friday kan den fås for 2.499 kroner i Elgiganten, mens den koster 5.460 kroner hos Shopbetter.

Dog er der ligesom på de andre Apple-produkter ikke meget rabat at hente på den nyeste model, som rent faktisk er 100 kroner dyrere end for en måned siden.

Nintendo Switch

Foto: Nintendo

Hvis der er noget, Nintendo er kendt for, så er det at lave spillemaskiner, som alle kan bruge.

Det er også tilfældet med Nintendo Switch, som er en af de mest alsidige konsoller på markedet.

Den kan sluttes til fjernsynet, spilles på farten og har et bredt katalog af spil præget af de ikoniske Nintendo-koryfæer som Super Mario og Pichachu.

Den kan bruges af alle, og er derfor af samme grund en oplagt gave til børn, men der findes forskellige udgaver, og det kan være svært at kende forskel.

Hvis man er på jagt efter den helt klassiske Nintendo Switch – i den nyeste udgave fra 2019 – er der faktisk gode penge at hente på en grå model.

Den fås nemlig til 2.222 kroner hos Nordic Electric. Samme maskine fås til 3.640 kroner hos Shopbetter.

Vil man have den bedste oplevelse skal man selvfølgelig købe den nyeste model, der kommer med en OLED-skærm, men er af samme grund dyrere.

Jeg ville dog styre helt udenom Nintendo Switch Lite, der mest af alt bare er en moderne Gameboy.