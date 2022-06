Taber en halv million borgeres data på druktur

Myndighederne fik 30.000 rasende opkald på et døgn, efter et pinligt pressemøde

En unavngiven mand, som er ansat i en teknologivirksomhed i den japanske by Amagasaki, er centrum for en skandale, der nu går verden rundt.

Som dagens sidste opgave skulle manden sidste tirsdag overføre og slette data fra to USB-pinde.

Dataene bestod af navne, adresser, fødselsdage, CPR-numre og bankkonti på samtlige af byens indbyggere. Omkring 460.000 mennesker.

En USB-pind, også kaldet USB-nøgle eller USB-stik, er et lille aftageligt lagringsmedie, som gør det nemt at kopiere filer mellem enheder. Arkivfoto

Men i stedet for at slette dataene efter overførslen, smed han de to USB-pinde i sin taske tog på en såkaldt izakaya. Izakaya er en japansk form for 'fredagsbar', hvor man spiser og drikker billig pilsner og sake sammen med kolleger i uformelle omgivelser.

Faldt i søvn på gaden

Efter tre timers druk forvildede manden sig ud på gaden, hvor han faldt omkuld. Med sig havde han tasken med de to USB-pinde.

Både tasken og mandens hukommelse var forsvundet, da manden vågnede igen, skriver New York Times, som har en korrespondent i Japan.

Manden tog fri dagen derpå for at lede efter de tabte USB-pinde men måtte give op. Han informerede sin arbejdsgiver, virksomheden Biprogy, og gik til politiet, der øjeblikkeligt satte et hold på sagen.

Det lykkedes dog hverken for manden, virksomheden eller myndighederne at lokalisere de tabte informationer.

30.000 opkald

Derfor måtte et hold af flove repræsentanter fra bystyret onsdag informere byens befolkning på et pressemøde.

Her fremlagde de detaljerne fra den pinlige episode og tilføjede, at dataene på USB-pindene var beskyttet med et 13-cifret password.

- Jeg undskylder af hele mit hjerte for de problemer, der er skabt for byens indbyggere, sagde byens borgmester, Kazumi Inamura.

På mindre end 24 timer modtog myndighederne ifølge lokalmediet The Mainichi over 30.000 opkald fra rasende borgere.

Ekstrauddannelse

To dage efter drukturen fandt den unavngivne tekniker selv tasken i et boligområde, hvor han ledte sammen med politiet.

Både USB-pinde og mandens mobiltelefon var stadig i tasken, og der var ifølge myndighederne ingen tegn på, at nogen har trukket dataene ud af de to USB-pinde.

- Han var så fuld, at han faldt i søvn. Han kan knapt nok huske noget, så det er ikke usandsynligt, at han selv har været der (hvor tasken blev fundet, red.), sagde direktør for Biprogy, Yuji Takeuchi, under et nyt pressemøde.

- Hårdt belært af sagen vil vi gennemføre en ekstrauddannelse af vores medarbejdere, så det ikke sker igen, sagde han.

Den unavngivne tekniker har arbejdet for firmaet i knap 20 år.

Topchefen for Biprogy siger ifølge New York Times, at episoden får konsekvenser for manden, men at man endnu ikke har besluttet sig for hvilke.

