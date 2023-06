Taget på fersk gerning: 18 elever brugte ChatGPT

Det er let at se, hvordan man kan blive fristet. En robot, der ikke blot kender alle svarene ligesom Google, men også forstår komplekse spørgsmål og skriver velformulerede svar.

18 folkeskoleelever fra Sønderborg Kommune kunne denne sommer ikke modstå fristelsen og blev taget på fersk gerning i at anvende ChatGPT til deres eksaminer.

Det skriver TV 2.

Den kunstige intelligens kan bruges til at analysere både prosa- og fagtekster og kan løse matematiske ligninger. Et eksperiment, som Ekstra Bladet tidligere har foretaget, afslørede, at gymnasielærere ikke kan fange en AI-skrevet opgave.

Ifølge TV 2 var der stor forskel på, i hvor høj grad de 18 elever havde anvendt robotten, men fælles for dem var, at de havde åbnet programmet under deres eksamen.

- En del af præstationen er, at du for eksempel helt selv skal skrive en stil. Og så er der nogle, der har prøvet at få hjælp fra en robot til at skrive den stil. Og det er snyd, siger Birgitte Nørrelund til TV 2.

Snyden får ikke nogen konsekvens for de 18 elevers videre uddannelse, men de skal alle tage deres eksamen om.

Ekstra Bladet har også tidligere talt med to gymnasieelever, der begge indrømmer at bruge værktøjet på trods af, at det kan koste dem en bortvisning.