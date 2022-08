TDC slukker for 3G

For at imødekomme et stigende mobildatabehov vil TDC endegyldigt sige farvel til 3G-netværket i begyndelsen af næste år.

Det annoncerer koncernen i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Det sker også for at gøre mere plads til de nyere og hurtigere netværk 4G og 5G, skriver koncernen.

- For TDC er det helt centralt, at vi kan tilbyde det bedst mulige mobilnet i Danmark. Der er brug for en stærk mobil infrastruktur, der kan håndtere det stigende forbrug af mobildata, siger kommerciel direktør i TDC Robert Dogonowski i meddelelsen.

I takt med at hurtigere netværk har vundet frem, er den samlede datatrafik på 3G-netværket svundet betydeligt de seneste år. I dag udgør det blot en procent af TDC's samlede datatrafik.