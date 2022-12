Tech-gigant gør det endelig: Droner bringer ud

Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er Amazon, som leverer en pakke.

Sådan må flere tænke i USA lige nu, hvor techgiganten Amazon nu langt om længe er begyndt at levere post og pakker med ubemandede droner under servicen Amazon Prime Air.

Det skriver mediet nyhedsmediet Ars Technica.

Som en start flyver dronerne i byerne Lockeford i Californien og College Station i Texas, og de har allerede leveret de første pakker i forbindelse med jul.

’Vores mål er, at vi nu sikkert skal introducere vores droner på himlen. Vi starter i de her områder og vil gradvist udvide leveringen til flere kunder over tid,’ forklarer Natalie Banke, der er talsperson for Amazon Air.

I 2015 fik Amazon delvist tilladelse til at teste flyvende pakkepost af på deres kunder.

Men det har altså taget mere end syv år at gøre drømmen til virkelighed.

Selvom dronerne er programmeret til at kunne flyve af sig selv uden om forhindringer som skorstene, sidder der stadig Amazon-personale og overvåger hver enkelt drone for at forhindre ulykker.

Ny drone på tegnebrættet

Lige nu arbejder Amazon på en ny dronemodel, som efter planen skal gå i luften fra 2024.

Den er både lettere, hurtigere og mindre end den nuværende MK27-2-model, samtidig med at den kan klare sig bedre i varmt eller ustadigt vejr og flyve længere.

Levering af droner er stadig et nyt fænomen, men Amazon er langt fra de første, som prøver.

i 2019 sendte 'Wing', der er ejet af Google, de første pakker ud med ubemandede droner.