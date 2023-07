Tech-giganter indgår aftale med Joe Biden om kunstig intelligens

Syv firmaer har indgået en aftale med den amerikanske præsident, Joe Biden, om hvordan man skal håndtere risici med kunstig intelligens.

Det skriver BBC.

Som en del af aftalen indgået mellem de syv tech-firmaer Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft, OpenAI og Det Hvide Hus har firmaerne forpligtet sig til at gøre brugen af kunstig intelligens mere gennemsigtig for offentligheden.

Det skal blandt andet gøres ved:

At interne og eksterne eksperter skal teste AI-systemer inden deres udvigvelse.

Sikre at folk kan identificere AI ved at implementere vandmærker.

Regelmæssig offentlig rapportering af kunstig intelligens' evner og begrænsninger.

Forske i risici som f.eks. bias, diskrimination og indgreb i privatlivet.

- Vi bliver nødt til at være klarøjede og på vagt over for de trusler, der kan opstå fra nye teknologier mod vores demokrati og vores værdier, lød det fra Joe Biden fredag.

Samtidig har Det Hvide Hus været ude og meddele, at Biden-administrationen arbejder på et dekret om regulering af kunstig intelligens.