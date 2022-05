Tech-indeks i USA oplever værste måned siden finanskrisen

Det amerikanske aktieindeks Nasdaq har i april registreret sin dårligste måned siden den globale finanskrise.

Det skriver avisen Financial Times fredag.

Ifølge avisen har det teknologidominerede aktieindeks i april registreret et samlet fald på 13,3 procent. Det er den værste måned siden oktober 2008, hvor kollapset af investeringsbanken Lehman Brothers sendte chokbølger igennem verdens finansielle markeder.

Resultatet skyldes blandt andet investorers frygt for stigende renter samt bekymring omkring faldende økonomisk vækst.

Nervøsiteten er blevet forstærket af de seneste dages skuffende regnskaber fra techgiganter som Amazon, Apple og Netflix.

I alt har Nasdaq fået skåret 5000 milliarder dollar af sin samlede markedsværdi siden november, hvor indekset nåede sin hidtidige top.

Analytikere ved den amerikanske storbank Bank of America siger fredag til Financial Times, at følelsen blandt investorer er 'helt forfærdelig'.

Apple, der er USA's mest værdifulde firma, offentliggjorde torsdag en højere omsætning end forventet for kvartalet.

Men selskabet advarede samtidig om, at problemer med forsyningskæder og fabrikslukninger i Kina kan koste techgiganten op imod otte milliarder dollar i andet kvartal.

Samme dag noterede Amazon sit første kvartalsmæssige tab siden 2015. Det fik de to selskabers aktier til at falde med henholdsvis 14 og 3,7 procent.

Techgiganternes udfordringer kan også aflæses af det bredt sammensatte S&P 500-indeks. Det faldt på ugens sidste handelsdag med 3,6 procent.

I alt er værdien af aktierne på S&P 500 faldet med 9,1 procent i april. Det er ifølge Financial Times indeksets værste måned siden coronapandemien fik fat i marts 2020.

USA's centralbank ventes i maj at hæve renten markant for at bekæmpe inflationen. Investorer frygter en rentestigning på op mod 0,5 procent.

Det vil ifølge nyhedsbureauet AP være en dobbelt så stor stigning som normalt, og det vil øge låneomkostningerne for forbrugerne.

Ifølge AP kan nervøsiteten i markederne også knyttes til krigen i Ukraine samt coronanedlukninger i Kina.

Nasdaq og S&P 500 er blandt de tre toneangivende indekser på Wall Street. Det sidste er Dow Jones.