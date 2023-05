Tech-rigmand vil fryses ned efter sin død

Hvem der bare kunne leve evigt.

Tech-rigmanden Peter Thiel, der blandt andet er kendt for at være medstifter af betalings-platformen Paypal, har i hvert fald planer om det.

Kort efter sin død vil han derfor lade sig nedfryse med den teknik, der er kendt som kryonik eller kryopræservering, så han senere vil kunne genoplives.

Det har han fortalt under en samtale-podcast ifølge New York Post.

'Et ideologisk statement'

Nedfrysnings-teknologien har været kendt og omdiskuteret i flere årtier, men det vides stadig ikke, om man nogensinde vil lykkes med at vække folk til live igen.

Alligevel har mindst 200 mennesker eksempelvis ladet sig nedfryse hos Alcor Life Extension Foundation i Arizona.

Ifølge non-profit-organisationen er det for at ’skabe bedre sundhed med medicinsk teknologi i fremtiden’, fremgår det på deres hjemmeside.

Selvom Peter Thiel har tilmeldt sig nedfrysning efter sin død, er han også i tvivl om, hvorvidt han kommer til at leve igen.

- Det er et ideologisk statement, siger han og uddyber:

- Jeg tror ikke nødvendigvis, at det kommer til at virke, men det er ting som disse, vi er nødt til at prøve at gøre.