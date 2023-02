Teleselskaber ramt af stort nedbrud

Flere teleselskaber blev mandag eftermiddag ramt af nedbrud.

Efter omkring to en halv time, klokken 18.15, kom det op at køre igen, men enkelte kan stadig mærke lavere kvalitet.

Det bekræfter TDC Net over for Ekstra Bladet og fortæller, at nedbruddet skyldtes tekniske problemer.

Flere selskaber kører over TDC Net, og derfor var det både TDC, YouSee og Telmore, der blev ramt af problemerne.

Det betød blandt andet, at kunderne havde problemer med at ringe og modtage opkald.

Kom med opfordring

Ifølge Ritzau betød nedbruddet også, at borgere havde svært ved at komme igennem til politiet.

Borgere kunne derfor opleve at få beskeden, at 'nummeret, De har kaldet, eksisterer ikke'.

Ritzau foretog opkald til landets 12 politikredse, og her var det fem af dem, der havde problemer.

Region Hovedstadens akutberedskab meldte desuden på Twitter, at hvis man oplever problemer med at komme igennem, var det først og fremmest en god idé at forsøge at ringe fra en anden telefon med en anden udbyder.