Teleskaber ramt af stort nedbrud

Flere teleselskaber er mandag eftermiddag ramt af nedbrud.

Det bekræfter TDC Net over for Ekstra Bladet, og nedbruddet skyldes tekniske problemer.

Flere selskaber kører over TDC Net, og derfor er både TDC, YouSee og Telmore ramt af problemerne.

Det betyder blandt andet, at kunderne har problemer med at ringe og modtage opkald.

Problemerne har varet to timer, og man forventer hos TDC Net, at de bør være løst inden for kort tid.

Politiets telefoner nede

Ifølge Ritzau betyder nedbruddet også, at borgere har svært ved at komme igennem til politiet.

Borgere kan derfor opleve at få beskeden, at 'nummeret, De har kaldet, eksisterer ikke'.

Ritzau har foretaget opkald til landets 12 politikredse, og her var det fem af dem, der havde problemer.

Opdateres ...