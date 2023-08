Tesla granskes: Man kan miste herredømmet

De amerikanske myndigheder skal nu undersøge flere biler af Tesla-typerne Model 3 og Model Y for at finde ud af, om der er alvorlige problemer med styresystemet

Det kører ellers som smurt i olie for Tesla lige nu.

Den amerikanske bilproducent har øget sin omsætning i andet kvartal med 47 procent sammenlignet med samme periode sidste år, ligesom man har planer om, giga-fabrikken i Tyskland snart skal være den største af sin slags i hele Europa.

Men ind fra højre kommer nu de amerikanske myndigheder og kaster malurt i bægeret. Tesla bliver nemlig undersøgt nøje efter klager om, at folk har mistet herredømmet, når de har kørt i 2023-udgaver af Teslas Model 3 og Model Y.

Det skriver Forbes.

Elon Musk kan ikke være tilfreds med, at de amerikanske myndigheder nu skal undersøge Model 3 og Model Y. Foto: Gonzalo Fuentes

Skal undersøges nærmere

Helt konkret har The National Highway Traffic Safety, der tager sig af sikkerheden på de amerikanske veje, modtaget 12 klager fra folk, som oplevede udfordringer med styresystemet. Fem af dem fortæller, at de fuldstændig mistede herredømmet over deres Tesla.

Én kørte galt og torpederede et træ.

Derfor skal myndigheden nu undersøge bilerne nærmere for at fastslå, om der er tale om en konkret ’ sikkerhedsrisiko’. Herefter kan The National Highway Traffic Safety starte en teknisk undersøgelse, som altså så kan resultere i tilbagekaldelser.

Det er dog langt fra første gang, at Tesla anklages for at have fejl i deres biler.

I en større rapport fra forbrugerorganisation J.D. Power fremgår det, at biler fra Polestar og Tesla oftest har fejl på det amerikanske marked.

Fejlene kan være alt fra mindre problemer som horn, der ikke dytter højt nok, og kopholdere, som ikke fungerer optimalt, til mere graverende tekniske fejl, fremgår det af rapporten.