Tesla løfter sløret: Så vild er den

Der er en ny dreng i elbils-klassen.

Eller det vil sige, at en af de gamle drenge har fået nye sko, frisk garderobe og ny frisure.

For Tesla har netop løftet sløret for 2024-udgaven af deres populære Model 3, hvilket er den første seriøse opgradering i de næsten seks år, bilen har været på gaden.

- Det er det, man kan kalde for et vaskeægte facelift, siger tech-ekspert David Guldager, der har fulgt Tesla i mange år.

- De er gået efter at løse mange af de ting, som folk har ment var problemet med 3’eren. Det er bestemt ikke et kedeligt produkt, de nu smider på gaden.

Kører endnu længere

Når snakken falder på elektriske biler, så er noget af det første, folk bemærker, at de kan føles næsten lydløse i forhold til almindelige biler.

Det har dog ikke altid været tilfældet med Model 3, som også altid har været lidt ’plastikagtig’ i sit udtryk indvendigt, mener David Guldager.

- Sådan er det ikke længere. Der er ændringer, både når det kommer til, interiør, design og køreoplevelse. Den ser lækrere ud, og dækstøjen er lavere, forklarer han.

Men selvfølgelig slutter det ikke her. På toppen af iskagen har de nemlig også gjort det muligt at forlænge rækkevidden.

De dyreste udgaver af Model 3, Long Range, kan dermed køre helt op til 678 kilometer uden opladning. Standard-udgaven kan køre 554 kilometer.

- Rækkevidden var ganske fin i forvejen, men nu kan du altså få en Tesla, der kan køre endnu længere, og som samtidig stadig er billig i forhold til konkurrenterne, forklarer David Guldager.

Inden du køber

Tech-eksperten er overbevist om, at 2024-udgaven af Model 3 vil være med til at overbevise selv nogle af de værste Tesla-kritikere, inklusiv ham selv, om, at det faktisk er en glimrende bil.

Han vil dog ikke anbefale hvem som helst at købe den.

- Det er jo lidt som en ny iPhone, hvor man godt kan vente nogle år med at bytte til en nyere model, siger han og uddyber:

- Så hvis du har købt en Tesla 3 i 2021, så giver det nok ikke mening at købe 2024-modellen nu, men hvis du derimod har overvejet at købe en Tesla længe, så vil det give god mening nu.

Han er nemlig overbevist om, at den nye Model 3 først og fremmest er henvendt dem, som endnu ikke har en 3’er.

- Nu bliver alle dem, som har været usikre på, om bilen var noget for dem måske endelig overtalt.