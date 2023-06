Tidligere ansat melder ud: Farligt at sige sandheden

Det har været et vedvarende rygte længe, og nu kaster Yintao Yu endnu mere brænde på bålet.

Den tidligere ansatte hos Bytedance, den kinesiske virksomhed, som ejer Tiktok, fortæller nemlig under et retsmøde, at det kommunistiske parti i Kina har haft ubegrænset adgang til det sociale medie.

Det skriver Business Insider.

- Det er risikofyldt at fortælle sandheden i retten, men hvis vi vil have en social ændring, er vi nødt til at have modet til at fortælle sandheden, siger Yintao Yu.

Afviser alt

Kinesernes omfattende Tiktok-adgang skulle ifølge Yintao Yu blandt andet være blevet brugt til at lokalisere demonstranter i Hongkong.

Men man har også haft rig mulighed for at se brugerdata fra USA og derfor sikkert også Danmark - hvilket Tiktok ellers ved flere lejligheder har afvist.

Annonce:

Ifølge whistlebloweren har et særligt udvalg af den kinesiske regering dét, der går under betegnelsen ’superbruger-adgang’ eller ’gude-adgang’, hvilket betyder, at de kan se al den data, som Bytedance indsamler.

Den kinesiske virksomhed afviser dog alle anklager.

’Vi modsætter os kraftigt disse grundløse påstande,’ har Bytedance skrevet i den forbindelse.

Støtter nationalt forbud

Gennem de sidste mange måneder har Tiktok været i et sandt stormvejr.

I starten af året frarådede Center for Cybersikkerhed (CFCS) ansatte i staten at have Tiktok-appen installeret på deres mobiltelefoner og computere, og samme tendens har man set hos mange andre vestlige regeringer, heriblandt USA's, Canadas og flere europæiske landes, som allerede har gjort appen forbudt på regeringstelefoner.

I USA er det kommet så vidt, at Det Hvide Hus åbent støtter et lovforslag om et nationalt forbud.

Tiktok har gentagne gange afvist at have delt data med den kinesiske regering og har sagt, at man ikke vil gøre det, selv hvis man bliver bedt om det.

Din slettede historik kan genskabes med få tryk: Guide: Sådan ser du ALT hvad Google ved om dig