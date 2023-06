TikTok indrømmer endelig: Opbevarer data i Kina

I et brev til der amerikanske senat fortæller kinesiske Bytedance nu noget overraskende, at de opbevarer amerikansk data i Kina

Rygterne har svirret i månedsvis, men de er blevet skudt ned gang på gang.

Indtil nu, hvor kinesiske Bytedance, der ejer det sociale medie TikTok, endelig indrømmer, at de rent faktisk har opbevaret amerikansk data i Kina.

Det skriver Forbes.

Helt specifikt drejer det sig om data fra de amerikanske indholdsskabere, der bliver betalt af TikTok for at tjene penge gennem appen, skriver det amerikanske medie.

Klar forskel

Tidligere har Bytedance-repræsentanter ellers svoret under ed, at al amerikansk TikTok-data blev opbevaret i USA.

Husk TikTok ser man dog en klar skillelinje mellem amerikansk bruger-data i al almindelighed, og så data fra dem, der lever af at lave indhold.

Vi står ved vores tidligere udtalelser, da vi blev spurgt om brugerdata og ikke indholdsskaber-data,’ står der blandt andet i brevet, som Bytedance har sendt til det amerikanske senat i forbindelse med sagen.

TikToks brug af data har været en varm kartoffel i flere måneder.

I starten af måneden stod den tidligere ansatte hos Bytedance, Yintao Yu, frem og fortalte, at det kommunistiske parti i Kina har haft ubegrænset adgang til al data på det sociale medie.

- Det er risikofyldt at fortælle sandheden i retten, men hvis vi vil have en social ændring, er vi nødt til at have modet til at fortælle sandheden, siger Yintao Yu.

TikTok tjener styrtende på informationer om dit barn. Med Ekstra Bladets guide kan du selv se, hvor meget de ved - og hvordan du nemt stopper det.