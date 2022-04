Tilbageholder tusindvis af AirPods

Over 30.000 refurbished AirPods tilbageholdes på grund af et sikkerhedsproblem

Et større sikkerhedsproblem har fået flere såkaldte refurbishers til at tilbageholde tusindvis af Apples populære trådløse høretelefoner.

Det oplyser et af firmaerne selv til Business Insider.

Omkring otte ud af ti kunder, som køber de genopfriskede AirPods, får en advarsel om, at høretelefonerne fortsat tilhører den tidligere ejer.

Det sker, selvom høretelefonerne er blevet nulstillet til deres fabriksindstillinger.

Bekymrende

Den amerikanske refurbisher goTRG har modtaget mere end 30.000 AirPods på få uger.

- Det er bekymrende, siger salgschef i firmaet David Malka til Business Insider.

- Vi har haft dem i vores testfaciliteter. Vi tester dem hver dag.

Den amerikanske refurbisher goTRG fortæller, at problemet er på flere af Apples modeller. Foto: Shutterstock

goTRG observerede problemet i marts 2022, hvor en kunde returnerede 2000 AirPods, som havde defekten. En anden refurbisher har tilsyneladende oplevet det helt tilbage i december sidste år.

Problemet rammer ifølge begge firmaer både AirPods Pro og Airpods Max.

David Malka har foreholdt problemet over for Apple, men har ikke fået noget svar. Apple har heller ikke svaret på Business Insiders henvendelser.

Det er uklart, om problemet er opstået i forbindelse med en generel softwareopdatering fra Apples side. Foto: Shutterstock

Kan se din lokation

Hvis man skal undgå at opleve samme problem, når man overtager en anden persons AirPods, skal den tidligere ejer frakoble AirPods'ne fra sin iCloud-konto.

Hvis dette ikke sker, kan den tidligere ejer spore lokationen på AirPods'ne og dermed den nye ejer.

'Den tidligere ejer af dette produkt kan se din lokation,' lyder beskeden, hvis man forsøger at parre AirPods, som ikke er frakoblet. Efter beskeden følger en delvist anonymiseret e-mail tilhørende den tidligere ejer.

Det er for nuværende umuligt for refurbishers at fjerne det tidligere ejerskab, siger David Malka, der kritiserer Apple.

Det er tilsyneladende ikke muligt for refurbishers at fjerne tidligere kunders parring mellem deres iCloud og AirPods. Foto: Shutterstock

En undersøgelse foretaget af det amerikanske researchfirma Piper Sandler blandt 7100 amerikanske teenagere i foråret 2022 viser, at 72 procent af dem ejer et sæt AirPods.

Apple reducerer ifølge medie produktionen af blandt andet AirPods. Det kan du læse mere om her.