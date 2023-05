Tinder vil fjerne det fuldstændig

Den populære datingapp Tinder swiper nu til venstre og siger ’nej tak’ til en funktion, som flere nok ellers har nydt godt af gennem tiden.

For som en del af sin informations-tekst på Tinder har man længe kunnet linke til sine profiler på sociale medier som Instagram, men også til videotjenester som OnlyFans.

Nu skal det dog være slut.

Det skriver Tinder i en pressemeddelelse på sin hjemmeside i forbindelse med, at de opdaterer deres ’retningslinjer for fællesskabet.’

Datingappen vil nemlig ’forstærke autenticitet, respekt og inklusivitet,’ og derfor vil de altså blandt andet fjerne links til sociale medier.

Sunde dating-vaner

I pressemeddelelsen fortæller Ehren Schlue, der er Tinders vicepræsident for medlems-strategi, at størstedelen af deres brugere er mellem 18 og 25 år gamle, og at de ofte har deres første datingoplevelser via appen.

’Vi opdaterer vores politik for at uddanne de unge medlemmer i sunde dating-vaner – både online og i det virkelige liv,’ siger han.

Derfor opfordrer Tinder nu til, at brugerne respekterer hinandens grænser og ikke deler private samtaler med andre.

Det vides endnu ikke, hvordan og hvornår Tinder vil kappe forbindelsen til de sociale medier.