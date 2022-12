Tusindvis af kvinder savler over ham: Jagtet af politiet

Man skulle næsten tro, at hans værste forbrydelse var at stjæle håndvægte fra fitnesscentret.

Men i virkeligheden er den 36-årige Robert Rimmer efterlyst af Humberside Police i Storbritannien for en masse narkorelaterede forbrydelser.

I et opslag på Facebook har de derfor bedt offentligheden om hjælp til at finde frem til manden, som de tilmed beskriver som farlig.

Opslaget har fået en del opmærksomhed på de sociale medier – specielt fra kvinder, som savler over den 36-årige forbryders udseende.

I det oprindelige Facebookopslag fra politiet skriver en kvinde:’ Se på ham. Hvis jeg finder ham, så laver jeg en civil anholdelse og lænker ham til min seng. For at hjælpe politiet, selvfølgelig’.

En anden kvinde skriver: ’hvis jeg finder ham, så får I ham ikke tilbage’.

Du kan se Facebookopslaget nedenfor.

'Hvor stort er hans våben?'

Men det er ikke kun på Humberside Police Facebookside, at folk er i svime over Robert Rimmer.

Flere medier har delt eftersøgningen af manden, og resultatet er det samme:

Nemlig en lang række kvinder, som meget gerne vil møde den kriminelle.

På mediet Walesonlines facebookside har mere end 50 tusinde trykket ’synes godt om’ om omslaget, men det i skrivende stund har mere end 180.000 kommentarer.

En kvinde skriver eksempelvis, at alle hendes døre er ulåste, og at der er et skilt i hendes forhave med teksten: ’ En enlig, sårbar og ubevæbnet kvinde bor her alene’.

En anden skriver: ’Kan han tage trøjen af, så kan jeg måske genkende ham’, mens end tredje spørger, ’hvor stort hans våben er.’

Robert Rimmer er stadig på fri fod.