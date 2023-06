Tusindvis hacket: Opdatér nu

Opdateringen er måske gået under radaren, men den ligger faktisk og venter på de fleste iPhones.

Apple har nemlig udsendt en sikkerhedsopdatering med det mundrette navn IOS 16.5.1, som 'indeholder vigtige sikkerhedsfejlrettelser'.

Af samme grund anbefaler de alle brugere at opdatere deres telefoner og iPads med det samme.

Opdateringen kommer på baggrund af en større sikkerhedsbrist, som er blevet brugt til at hacke tusindvis af enheder i Rusland, skriver Washington Post.

Fejl med iMessage

Den amerikanske avis fortæller, at det var det russiske sikkerhedsselskab Kaspersky Lab, der opdagede fejlen.

Flere af de ansatte hos sikkerhedsselskabet var nemlig blandt hackernes mål, og de begyndte at skrive om episoderne i et blogindlæg i starten af juni.

Her fremgår det, at der har været tale om en fejl med beskedtjenesten iMessage, så man blot har skullet sende en speciel besked for at få adgang.

Selv uden at åbne beskeden ville modtagerens telefon bliver inficeret af ondsindet software.

Du finder opdateringen under Indstillinger, Generelt og Softwareopdateringer.