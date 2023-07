Twitter-dræberen er halvdød: Folk dropper det

På få dage har appen 'Threads' taget verden med storm og fået over 100 millioner brugere. Få forklaret her hvilken app, der er tale om - og forstå den offentlige slåskamp, der er mellem Elon Musk og Mark Zuckerberg

Alt godt har en ende.

Og selvom det nye sociale medie fra Meta, der går under betegnelsen Threads, stadig ikke er tilgængeligt i Danmark, så er det allerede halvdødt i de lande, hvor man rent faktisk kan bruge det.

Tal fra brugen i USA og Storbritannien i juli, som Wall Street Journal er i besiddelse af, viser i hvert fald en kedelig tendens.

For mens Threads havde 44 millioner aktive brugere 7. juli, så var billedet et andet ti dage senere. Her havde det sociale medie nemlig kun 13 millioner aktive brugere - et fald på næsten 70 procent.

En stor konkurrent

Threads startede ellers med store armbevægelser og nåede 100 millioner registrerede brugere på kun fem dage.

Dermed nåede Threads denne milepæl hurtigere end en anden hyper-onlineplatform, ChatGPT, der blev lanceret sidste år. Den skulle nemlig bruge to måneder på at nå sine 100 millioner brugere.

Det var i januar i år, og på det tidspunkt var det en rekord, skriver Reuters.

Threads anses for at være den første seriøse konkurrent til Twitter, som nu åbenbart har skiftet navn til X, der er ejet af verdens rigeste mand, Elon Musk.

Twitter/X har truet med at sagsøge Meta, fordi selskabet mener, at Meta har ansat flere tidligere Twitter-medarbejdere for at kunne få indblik i Twitters forretningshemmeligheder.