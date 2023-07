Twitter-dræberens hemmeligheder: Så meget ved de

Mens brugerne flokkes til Threads, begynder det også at gå op for folk, at det kan have konsekvenser.

Det sociale medie, der minder om Twitter, er nemlig skabt af Meta, der også ejer Facebook og Instagram.

Og lige netop Instagram og Threads er utrolig nært forbundet – faktisk i en sådan grad, at du ikke kan slette din bruger på Threads uden at slette din konto på Instagram.

Det skriver tech-mediet Tech-crunch.

Rationalet fra Meta er, at Thread på mange måder skal ses som en forlængelse af Instagram, hvor sidstnævnte hovedsageligt er til billeder og video, mens førstnævnte er til tekst.

Nedenfor ses et opslag på Twitter fra en af de brugere, som først blev opmærksom på forbindelsen.

Annonce:

Ingen røv

Men forbindelsen med Instagram har også sine fordele. Fx har man mulighed for at følge alle de samme mennesker på Threads, som man følger på Instagram.

Derudover skulle det sociale medie i både design, og måden det virker på, minde utrolig meget om Twitter – hvilket selvfølgelig også har fået Twitter-chef Elon Musks advokater til at true med et søgsmål.

Men forholdet mellem de to sociale medier fra Meta betyder også, at Threads har præcis samme retningslinjer som Instagram.

Som de selv formulerer det, skal man altså Vise ’respekt for alle på Instagram. Undgå at spamme andre eller lave opslag med nøgenhed.’

Derfor kunne meget også tyde på, at Threads kommer til at være langt mere stuerent end konkurrenten Twitter, som jævnligt flyder over med pornografisk indhold.

Omfattende adgang til data

Og så er der selvfølgelig også det med småt.

Annonce:

For har man sagt A, må man også sige B. I forhold til Threads betyder det, at man siger 'ja' til en massiv overvågning fra Meta, så snart man har downloadet deres app - præcis som tilfældet er det med Instagram.

Tidligere Twitter-skaber-og ejer Jack Dorsey har delt et billede af den data, som man giver Meta adgang til, og det er ikke småting – selvom det selvfølgelig ikke rigtig adskiller sig synderligt fra andre sociale medier.

Opslaget ses nedenfor.

Som Twitter-opslaget viser, giver man altså Meta lov til at følge med i, hvor man befinder sig, ens sundhedsoplysninger, søgehistorik og ’sensitiv info’, hvad end det så betyder.

Samtidig har Meta også et felt, der bare hedder ’other data’, som kan være svær at vide, hvad dækker over.

Det vides ikke, hvornår Threads bliver tilgængeligt i Danmark.