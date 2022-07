Twitter sagsøger Elon Musk for at bryde købsaftale

Bestyrelsen for det sociale medie Twitter forsøger at gå rettens vej for at holde multimilliardæren Elin Musk fast på et købstilbud, som Musk i sidste uge trak sig fra.

Twitter har sagsøgt Elon Musk for at bryde en aftale om at overtage selskabet for 44 milliarder dollar og kræver transaktionen gennemført.

Det fremgår af retsdokumenter, som er indgivet til en domstol i Delaware.

Elon Musk, der ifølge magasinet Forbes er verdens rigeste person, indgik i april en aftale om at overtage Twitter for 54,20 dollar per aktie, men i fredags droppede han tilbuddet.

Musk mener, at Twitter ikke har levet op til salgsaftalen. Selskabet har ifølge Musk ikke været i stand til at dokumentere, at færre end fem procent af alle brugerkonti er falske.

I et brev fra hans advokater til Twitter fredag blev det sociale medie beskyldt for at have givet 'vildledende oplysninger' og ikke 'opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser'.

Da Elon Musk tilbage i april sagde, at han ville købe Twitter, fortalte han også, at han ville sørge for at mindske antallet af såkaldte spambots.

Spambots kan beskrives som profiler, der ikke anvendes til normalt brug af en person, men som i stedet kun ønsker at sprede et budskab om et eller andet - også kendt som spam.

I midten af maj sagde Musk, at Twitter måtte føre bevis for en påstand om, at under fem procent af Twitters brugere var spambots. Musk mener, at det er op til 20 procent.

Det er den aftale, som Elon Musk mener, at Twitter ikke har overholdt.