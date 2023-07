Twitter truer med søgsmål

At tech-giganten Meta har lanceret en pendant til Twitter, har fået Elon Musk til at pudse sine advokater på selskabet

Det er ikke lang tid siden, at Twitter-ejer og Tesla-direktør Elon Musk skrev på Twitter, at han var 'klar på en burkamp' mod Meta-direktør og grundlæggeren af Facebook Mark Zuckerberg.

Den udmelding kom angiveligt i kølvandet på Mark Zuckerbergs nyhed om, at Meta torsdag ville lancere en konkurrent til Twitter i form af det nye sociale medie Threads. Og nu ser det ud til, at opgøret i første omgang kan begynde med en juridisk slåskamp.

For rigtigt nok lancerede Meta torsdag Threads, som 30 millioner brugere ifølge Meta på under et døgn har tilsluttet sig - og Twitter er langt fra begejstret for Metas seneste påfund.

I hvert fald har Elon Musks advokater nu rakt ud til Meta-direktør Mark Zuckerberg og truet med at sagsøge selskabet.

Det skriver The Guardian, som citerer nyhedsmediet Semafor.

Threads' logo. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Forretningshemmeligheder

I brevet til Mark Zuckerberg står der blandt andet, at Twitter har 'alvorlige bekymringer om, at Meta Platforms har involveret sig i systematisk, forsætlig og ulovlig, uretmæssig tilegnelse af Twitter's forretningshemmeligheder og anden intellektuel ejendom'.

Advokaten hævder, at Meta har ansat et antal tidligere ansatte hos Twitter, og at selskab den vej igennem har fået adgang til fortrolige informationer.

'Twitter har til hensigt strengt at håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder og kræver, at Meta tager øjeblikkelige skridt for at stoppe med at benytte sig af nogen af Twitter's forretningshemmeligheder eller anden yderst fortrolig information.'

På Threads kan man præcis som på Twitter skrive korte tekster og dele video og billeder. Mediet er tilknyttet brugernes Instagram-konti.

Med lanceringen forsøger Meta Platforms at udnytte ramaskriget over Twitter, som det seneste års tid har gennemgået store forandringer, efter det er blevet købt af Elon Musk.

Efter Musks opkøb er utallige medarbejdere hos Twitter blevet fyret, og der er indført en lang række betalingsmodeller.