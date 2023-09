Tysk stjerne angrebet: Tæsket og truet med kniv og pistol

En af Tysklands mest kendte streamere blev søndag udsat for et voldsomt overfald i den franske by Montpellier

Søndag aften endte voldsomt for den tyske Twitch-stjerne NoWay, med det borgerlige navn Frederik Hinteregger.

Han blev nemlig udsat et væbnet røveri i Montpellier.

Det skriver Der Spiegel.

'Højdepunkt i karrieren'

Han var til stede i den franske by for at deltage i finalen af e-sportsligaen LEC, hvor spillet League of Legends var omdrejningspunktet.

Efter planen skulle han både streame og kommentere fra begivenheden til sine næsten 700.000 følgere på streamingplatformen Twitch, og det var Ifølge ham selv et af de 'absolutte højdepunkter' i karrieren.

Indtil han blev overfaldet.

Nedenfor har Frederik Hinteregger delt klip og billeder af episoden.

Passet op

På vej hjem fra en middag efter finalen blev Frederik Hinteregger og en af hans venner passet op af to unge mænd, som ville have fingre i det Rolexur, han havde om armen.

Annonce:

Den unge youtuber prøvede dog at komme væk fra situationen, hvilken kun eskalerede den endnu mere.

Den ene af røverne begyndte nemlig at slå ham med en pistol – som dog gik i stykker, og derfor nok var en attrap.

'Chanceløs'

Som det kan ses på videoen, blev den unge streamer smidt til jorden og slået gentagne gange. Til sidst truede de ham med en stor køkkenkniv, fortæller han selv.

’Der vidste jeg, at jeg var chanceløs. De var klar til at stikke mig,’ siger han på i en video på Twitch.

Derfor gav han dem også uret, der anslås at være omkring 150.000 kroner værd.

Ifølge Frederik Hinteregger var mellem 15 og 20 mennesker vidner til episoden. Han fortryder, at han ikke tidligere gav sit ur fra sig.

’Jeg kunne have sparet mig selv for en masse skade – og tænk hvis pistolen havde været ægte,’ siger han.