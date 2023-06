Ubådsklip går viralt: Bruger han virkelig den?

Flere billeder og videoer af et helt særligt stykke udstyr fra den forsvundne Titan-ubåd er gået viralt på de sociale medier

Mens tiden er ved at løbe ud for de fem personer om bord på ubåden Titan, som søndag forsvandt i havets dyb ved Titanic, kommer flere og flere informationer om ubåden frem i lyset.

Af samme grund har flere sat spørgsmålstegn ved det styresystem, som Titan i hvert fald tidligere har gjort brug af.

For lige nu går både video og billeder af en gammel gaming-controller, som Paul-Henri Nargeolet har brugt til at styre ubåden, viralt.

Controlleren, som hedder Logitech F710 PC, har mere end 13 år på bagen og koster lige knap 200 kroner på Amazon.

Nedenfor ses controlleren, som senest i 2021 er blevet set styre Titan.

Kort efter klip og billeder begyndte at blive delt, blev controlleren samtidig udsolgt.

Takkede nej til turen

Når man rejser ned på 3.800 meters dybde i Atlanterhavet, har man nok en forventning om, at teknologien spiller fuldstændig.

Det er også grunden til, at rigmanden Chris Brown valgte at takke nej til turen, selvom han rent faktisk havde betalt depositum.

Han valgte dog at bakke ud, da han så ubåden. Han blev nemlig bekymret for det materiale og den teknologi, som blev brugt i ubåden, fortæller han til Sky News.

Heriblandt var han bekymret over, at ubåden blev styret af en ’gaming-controller’, og om der generelt blev sprunget over, hvor gærdet var lavest.

- Hvis man bygger sin egen ubåd, kan man sikkert godt bruge gammelt materiale, men det her var altså et kommercielt fartøj, siger Chris Brown, der af samme grund valgte at takke nej til turen.

Herunder ses et sammenklip fra en rundtur af ubåden, hvor controlleren også vises frem.

Klokken 19 dansk tid onsdag aften vil kystvagten holde pressemøde om den forsvundne ubåd Titan.

Her kan du læse mere om ubådens fem forsvundne mænd.