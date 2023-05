Uber-chef skjulte hacker-angreb: 57 millioner ramt

Den tidligere sikkerhedschef hos Uber, Joseph Sullivan, betalte hackere næsten 700.000 kroner for at få stjålen brugerdata tilbage

Benægt, benægt, benægt.

Det er en strategi, som nogen nok har brugt med stor succes gennem tiden, men den virkede altså ikke for Ubers tidligere sikkerhedschef.

Joseph Sullivan er netop kendt skyldig i at have skjult et større angreb for myndighederne, der gav hackere adgang til mere end 57 millioner Uber-kunders data som eksempelvis navne og telefonnumre.

Det skriver BBC.

Han blev også dømt for at have betalt hackerne tæt på 700.000 kroner for at få al data tilbage, hvilket blandt andet var med til at ødelægge en igangværende undersøgelse fra Federal Trade Commissions (FTC), som ellers har til opgave at sikre den frie konkurrence og beskytte forbrugerne mod unfair forretningsmetoder.

Hemmelig aftale

Som en del af sin straf skal Joseph Sullivan betale i omegnen af 340.000 kroner til staten og lave 200 timers samfundstjeneste.

Han startede som sikkerhedschef i Uber i 2015, og fik i november 2016 en mail fra hackerne om, at de havde stjålet den enorme mængde data.

De fortalte, at de forlangte løsepenge, og Joseph Sullivan skulle herefter have fået dem til at underskrive en fortrolig aftale om ikke at afsløre hverken deres hackerangreb, eller hvor omfattende det var.

I december 2016 modtog hackerne pengene under dække af at have fundet graverende fejl i Ubers sikkerhedssystem, men i 2019 kom myndighederne på sporet af dem.