Udnytter priskrig: Salget stikker helt af

Det lader til, at Elon Musk har fat i den lange ende.

I hvert fald når det kommer til at sælge sine Teslaer.

For de elektriske biler har aldrig solgt så godt, som tilfældet har været de sidste tre måneder, efter Elon Musk valgte at sætte priserne markant ned i en lang række lande som USA, Storbritannien og Kina.

Det skriver BBC.

Helt konkret er der blevet langet 466.140 Teslaer over disken mellem april og juni, hvilket er 80 procent mere end året forinden, fortæller Tesla i en pressemeddelelse.

Herjemme kan man få en Tesla Model 3 til 329.900 kroner. Foto: Tesla.

Også billigere herhjemme

Elon Musk udtalte i forbindelse med prisnedsættelsen i starten af året, at det var ’den rigtige beslutning’ for virksomheden, da man dermed havde bedre vilkår for at kunne konkurrere med rivaliserende bilproducenter.

Mens salget brager afsted, har Tesla også valgt at sætte skub i produktionen af flere biler, hvilket udmøntede sig til næsten 480.000 modeller i andet kvartal.

- Tesla har taget et strategisk valg om at være volumenproducent. Det er også hovedgrunden til, at salget er vokset så meget – især af Model 3 og Model Y, som virkelig har nydt godt af priskrigen, siger Bill Russo, der er chef for bilrådgivningsselskabet Automobility.

Også i Danmark har man siden vinter kunne få fingrende i en Tesla langt billigere end før.

Man kan nemlig erhverve sig en Tesla Model 3 fra helt ned til 329.900 kr, hvilket er næsten 100.000 kroner billigere end i 2022.