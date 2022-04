Ukrainer sporer russiske tropper med stjålne AirPods

En ukrainsk mand har angiveligt sporet russiske tropper fra sit hjem nær Kiev via AirPods

Russiske tropper blev i begyndelsen af april voldsomt overraskede over den modstand, de mødte i Kiev. Her endte de med at tage benene på nakken.

Men på deres tilbagetog havde de alligevel tid til at plyndre, skriver ukraineren Vitaliy Semenets i et opslag på Instagram.

Semenets mener, at russiske tropper stjal et par af Apples trådløse høretelefoner AirPods fra hans hjem i Hostomel.

Tak, teknologi

Vitaliy Semenets hævder, at han efterfølgende sporede de russiske troppers tilbagetrækning via Apples indbyggede funktion 'Find', som sporer mobiltelefoner og tilbehør.

- Tak, teknologi. Jeg ved, hvor mine AirPods er nu. De blev stjålet af russiske orker fra mit hjem i Hostomel, skriver Semenets i opslaget.

Ifølge The Times sporede Vitaliy Semenets høretelefonerne til den belarusiske by Gomel nord for Kiev.

Efterfølgende bevægede de sig til den russiske by Belgorod, hvor Putins tropper samlede sig i sidste uge.

Kan spores verden rundt

Apple introducerede sidste år en funktion i 'Find', som giver mulighed for at markere en Apple-enhed som 'tabt'.

Herefter kan man spore enheden via et krypteret netværk, som består af milliarder af Apple-enheder verden rundt, lige så snart enheden er i bluetooth-afstand af en anden Apple-enhed.

Det er samme teknologi, som Apples AirTags benytter sig af.

Vitaliy Semenets opslag er i skrivende stund blevet liket omkring 30.000 gange.

