Ultra-nyhed, vildt kamera og stor skuffelse

Det har længe været en offentlig kendt hemmelighed, at Apple har arbejdet på et ekstremt ur til ekstreme mennesker.

Onsdag inviterede den californiske teknologigigant journalister, influencere og mediefolk til deres første fysiske præsentation siden coronakrisen i det auditorielignende Steve Jobs Theater i amerikanernes hovedkvarter i Cupertino i Californien.

Foto: Apple

Og her gik uret fra hemmelighed til lancering foran de omkring 1000 fremmødte mennesker. Apple fortalte, at udviklingen har taget flere år og er sket i samarbejde med udøvere af ekstremsport. Alt fra triatlonudøvere, professionelle sportsdykkere og bjergbestigere har været på råd under udviklingen, og resultatet er Apple Watch Ultra.

Foto: Apple

Annonce:

Ultra, hvis pris begynder ved 7799 kroner, har fået den største overhaling Apple Watch har set til dato. Der er kommet en knap mere på siden samt en ny batterisparefunktion, som gør at det kan holde sig tændt i op til 60 timer.

Foto: Apple

Det får ligesom det nye Apple Watch 8 også en såkaldt crash detection, der registrerer og ringer til alarmcentralen, hvis man kører galt i en bil. Både Ultra og de mindre modeller kan nu også måle kropstemperatur.

Ultra er et certificeret dykkerur med indbygget dykkercomputer og en lang række unikke funktioner som blandt andet højdemåler, dybdemåler, automatisk registrering af at du er på en løbebane, nemt skifte mellem discipliner under duatlon og triatlon og så kan det modstå ekstreme temperaturer både høje som lave.

Vildt kamera

iPhone 14 Pro er ikke overraskende navnet på en af de andre helt store nyheder fra Apple.

Foto: Apple

Annonce:

Det mest bemærkelsesværdige er det nye design omkring den sorte pilleformede udskæring i toppen af mobilen, som normalt huser selfiekameraet. Apple har været kreative og har med teknisk snilde skabt et visuelt dynamisk område, som kan skifte form. Det ser virkelig fedt ud. Om det fungerer i praksis vil vise sig, når Ekstra Bladet får mulighed for at teste mobilen.

Foto: Apple

Den nye software, som blev introduceret tidligere på året, giver mulighed for at lave widgets på hjemmeskærmen. 14 Pro kommer med et såkaldt always-on display, så man kan få stor glæde af at designe sin helt egen hjemmeskærm med ens foretrukne funktioner som eksempelvis vejr, aktier, aktivitet eller hvad man nu foretrækker.

Foto: Apple

14 pro har også fået den nye A16 processor. A16 er 'den hurtigste chip nogensinde i en iPhone', lyder det fra Apple, som dog ikke oplyser, hvor meget hurtigere den er sammenlignet med forgængeren.

Foto: Apple

Kameraet er øget til 48 megapixel, hvilket er en massiv opgradering over iPhone 13. Kombineret med Apples software og A16-chippen er iPhone 14 Pro et seriøst bud på en af de bedste kameramobiler nogensinde.

Mobilen fås med henholdsvis 6,1 og 6,7 tommer skærm. Prisen for den lille begynder ved 10.499 kroner, mens den store starter ved 11.499 kroner.

Annonce:

Kæmpe skuffelse

I samme åndedrag introducerede Apple også iPhone 14, som noget overraskende kommer med forgængerens A15-chip.

Foto: Apple

For mange brugere vil A15 for nuværende have tilstrækkelige kræfter, men i sidste ende betyder det, at den bliver irrelevant hurtigere, hvis man gerne vil have en mobil, der også har power flere år ind i fremtiden.

Foto: REUTERS/Carlos Barria

iPhone 14 har fået andre generelle overhalinger, som understøttes af den opdaterede software, og ligesom uret har den også fået crash detection.

Apple har skrottet mini-modellen og lancerede i stedet en iPhone 14 Plus-model, som kommer med en 6,7 tommer skærm. Det er samme størrelse som den dyre forgænger iPhone 13 Pro Max.

Foto: Apple

Kan man nøjes med 6,1 tommer begynder prisen ved 8.299 kroner, mens plus-modellen starter ved 9.299 kroner.

Foto: Apple

Annonce:

Techgiganten præsenterede også nye AirPods, der umiddelbart ligner sig selv. De har fået en ny og hurtigere chip, forbedret batteritid og et lille loop, så man kan sætte en snor i batterikassen. Så er de nemmere at holde styr på. Prisen lyder på 2.299 kroner.