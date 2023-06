USÆDvanlig teknologi: Vælg en doner der ligner dig

Hvem skal barnet ligne?

Det kan man nu i langt højere grad selv være med til at bestemme, hvis man har planer om at gøre brug af danske Cryos Internationals ydelser.

Verdens største sædbank lancerer nemlig nu deres koncept Face Matching, hvor kunstig intelligens hjælper med at finde donorer med lige præcis de ansigtstræk, forældrene ønsker.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Cryos International.

- Det er naturligt, at man gerne vil vide så meget som muligt om det biologiske ophav, når man skal stifte familie med hjælp fra en person, man ikke kender. At man gerne vil have en donor, der fysisk har bestemte kendetegn, er jo ikke anderledes end for par og enlige, der bliver gravide på traditionel vis, fortæller Martin Lassen, der er CCO hos Cryos International, og fortsætter:

Annonce:

- På den måde er det her jo egentlig blot et forsøg på at lade vores kunder komme lidt tættere på de muligheder, som kommer helt naturligt for andre.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det er sjældent, man ser så meget sæd på et sted. Foto: Rune Aarestrup Pedersen.

Stor efterspørgsel

Sædvanligvis har det været muligt at vælge donor ud fra eksempelvis etnicitet, øjenfarve, hårfarve, stemmeoptagelser og billeder af donor som barn eller voksen.

Men ved hjælp af et AI-værktøjet bliver det nu endnu lettere at lige netop det udseende på barnet, som man drømmer om.

Og det er vigtigt for mange kommende forældre, forklarer Janni Marcussen, der er leder af Cryos Internationals afdeling i Aalborg.

- Det er noget af det, der er rigtig stor efterspørgsel på fra vores kunder. De vil rigtig gerne finde en donor, der måske ligner dem selv eller deres partner mest muligt. Og derfor er det et rigtig vigtigt værktøj for dem, at de kan finde en også ud fra ansigtsstrukturen, fortæller hun til TV2 Nord.

Og hvis man vil have et barn, der ligner en kendt, så er det nu altså også en mulighed.

- Det er da ikke utænkeligt, at nogen vil gå den vej, hvis de ønsker en donor, der ligner en kendt person, siger Janni Marcussen.