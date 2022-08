Vanvidspris: Imponerede uhyre

Samsung Galaxy Z Fold er på mange måder overvældende, selv om denne fjerde generation ikke tilvejebringer store fornyelser for brugere, som allerede har overgivet sig til de foldbare monstermobiler.

Designet er stort set det samme. Vægten er kommet et par gram ned og er nu tættere på et kvart kilo end forgængeren, og så er den blevet en lille smule mindre. Det er dog ikke gået ud over skærmenes dimensioner, som nu ligger endnu tættere på kanterne.

Foto: Henning Hjorth

I lukket tilstand har man en flagskibsmobil med ydelse på niveau med de bedste mobiler på markedet samt Samsungs velrenommerede, farvestærke skærm med op til 120Hz opdateringshastighed, som sikrer et knivskarpt billede og silkeblød scrolling.

I åben tilstand får man fuldstændig det samme - på en mega stor skærm for en mega stor pris. Z Fold 4's vejledende pris ligger mellem 14.000 og 17.000 kroner.

Foto: Henning Hjorth

Hvad skal man bruge det til?

Den indre skærm tæller 2176 x 1812 pixel, hvilket er uhyrligt for en smartphone. Har man ikke tidligere stiftet bekendtskab med de sydkoreanske monstre, er det næsten for meget.

De fleste af os kigger hver dag på aflange skærme. På den konventionelle mobil virker fingrene bedst på det aflange format, mens video og film foregår i bredformat. Og så kommer Samsung med en kvadratisk skærm. Hvad skal man bruge det til?

Foto: Ekstra Bladet

Svaret er multitasking. Fra ‘proceslinjen’ i bunden kan man trække et udvalg af senest brugte apps op og splitte dem i forskellige størrelser på den kolossale kvadratiske flade. Fordel eksempelvis Youtube, Spotify og Microsoft Word i tre vinduer og se video, hør musik og skriv videre på indkøbslisten eller din kommende roman - på samme tid.

Eller åben din browser og læs nyheder i den ene side, mens Twitter opdaterer dig i den anden. Her giver mega-skærmen mening og åbner op for en verden af muligheder langt fra smartphones, som vi har kendt dem i det seneste årti.

Foto: AFP

Z Fold 4 kan også være din ven, hvis du trænger til en pause. Den er hverken markedsført eller specialdesignet til gamere, men Snapdragon-processoren kombineret med 12 gigabyte hukommelse yder rigeligt med kræfter til selv krævende spil.

Du kan også gøre som lillesøsteren Z Flip 4 og sætte skærmen i sin L-formede ‘flex mode’ med tastatur nederst og hvad som helst øverst, som om det var en bærbar.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Der er fortsat mange apps, som desværre ikke udnytter den kvadratiske skærm fuld ud, men der er fede oplevelser i vente på eksempelvis Youtube, Spotify og Instagram, hvor pladsen er udnyttet til fulde. Det er også en fornøjelse at læse på mega-skærmen uanset om det er artikler, litteratur eller Word-dokumenter.

Plads til forbedringer

Mobilen er belagt med Gorilla Glass Victus+, som er det stærkeste på markedet. Mindre kan man heller ikke forvente til prisen, men der er stadig plads til forbedringer.

I åben tilstand er folden i midten stadig synlig i genskin, og det er stadig det første andre bemærker, når de kigger på din udfoldede smartphone. Og i lukket tilstand er der stadig et synligt mellemrum mellem de to sammenklappede skærme, så støv kan trænge ind.

Foto: Henning Hjorth

Den er med sin IPX8-rating vandtæt, så regnvejr er ikke et problem, men man ender med at forkorte mobilens levetid, hvis man tager den med på stranden eller en byggeplads, hvor snavs og sandkorn vil forsøge at gnave sig ind i hængslerne. Det holder den ikke til.

Den største opgradering

Z Fold 4 har en hær af kameraer. Selfiekameraerne, der findes både i åben og lukket tilstand, er relativt godt skjult under skærmen. Det indre kamera i åben tilstand byder ikke på imponerede kvalitet men fungerer acceptabelt til eksempelvis videoopkald og møder på Teams og Zoom, mens selfiekameraet fra den lukkede tilstand er velkvalificeret til lige netop det: Selfies.

Foto: Henning Hjorth

På bagsiden finder man den største opgradering i kamera-trioen bestående af et 50 megapixel hovedkamera, et 10 megapixel telekamera og et 12 megapixel ultravidde. Kombinationen resulterer i fremragende billeder på højde med de dyreste konkurrenter selv i lysfattige omgivelser.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Z Fold 4 er en fantastisk og anderledes smartphone trods begrænset fornyelse. Den kræver tilvænning men belønner brugere, som har behov for både en smartphone og en tablet. At man får to-i-én er også det eneste, der kan retfærdiggøre den fuldstændig vanvittige pris.

Fans vil kalde den et vidunder, kritikere vil kalde den en mursten og du vil spørge dig selv: Hvordan i alverden fik jeg råd til den?

