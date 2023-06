Vanvittig lav pris på mobilabonnement med fri data

De færreste danskere har brug for fri data (1.000 GB) per måned, men alligevel er det en type mobilabonnement, der er meget populær. Det er formentlig bekvemmeligheden ved ikke at skulle tænke over sit mobilforbrug, der lokker.

Desværre er et typisk fri data-mobilabonnement ikke helt billigt. 199 kroner per måned er en meget normal pris, men det kan også koste helt op til 279 kroner per måned hos de dyreste teleselskaber.

Se også: Sammenlign priser på mobilabonnementer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fri tale og fri data har aldrig været billigere

Det behøver dog slet ikke at være så dyrt. Lige nu kan du nemlig gøre et usædvanligt godt køb, hvis du ønsker et mobilabonnement med fri data. Det er lavprisselskabet Call me, som kører et helt nyt tilbud i forbindelse med lanceringen af selskabets nye brandidentitet.

Annonce:

Det nye velkomsttilbud går under navnet 'Dig&Mig Deal' og er et tilbud, der giver meget billig fri data til to personer. Ved køb af mindst to abonnementer med fri tale og fri data er prisen per abonnement kun 129 kroner om måneden. Det er en besparelse på 70 kroner per måned per abonnement.

Dertil kommer et betalingsadministrationsgebyr på 15 kroner per måned – et gebyr, der indtil relanceringen af brandidentiteten var 9,75 kroner per måned. Fordelen ved at betale for to mobilabonnementer via samme kundenummer er, at man kun betaler ét betalingsadministrationsgebyr om måneden.

Se også: Læs mere om Call mes knivskarpe tilbud

Spar 500 kroner om året

Den samlede pris for to fri tale og fri data-mobilabonnementer hedder dermed 273 kroner per måned eller 137 kroner per person om måneden.

Det er 42 kroner billigere end det hidtil billigste fri data-abonnement, som kan købes hos OiSTER og dukaTALE. Ved at slå til nu sparer du med andre ord 500 kroner om året.

Få gratis C More og billig Spotify med i købet

Er du ikke overbevist endnu? Så kan Call me også friste med gratis adgang til streamingtjenesten C More.

Og hvis det ikke er nok, kan du også købe billig adgang til Spotify Premium for 79 kroner per måned i stedet for normalprisen på 99 kroner per måned.

Læs også: Streamingkrig: Her kan du spare mest

Sådan sikrer du dig, når du handler