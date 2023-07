Var umulig at få fat i: Nu stikker salget af

Techgiganten Sony har nu solgt over 40 millioner udgaver af PlayStation 5, en konsol der ellers tidligere var utroligt svær at skaffe

Kurven er knækket.

For mens det uge efter uge i flere år har været mere eller mindre umuligt at få fingrene i en PlayStation 5, så er billedet et noget andet i 2023.

Faktisk har Sony solgt 116 procent flere konsoller i juni 2023 end året forinden.

Blandt andet derfor har techgiganten krydset den magiske grænse på 40 millioner solgte PlayStation 5’er, fortæller Sony-direktør Jim Ryan i et blogindlæg.

‘Tak til vores mange gamere – uden jer havde det her været en umulig opgave,' skriver han.

Sony-chef Jim Ryan takker de mange PlayStation-fans for deres støtte. Foto: Joe Buglewicz

Høster frugterne

Hvis man sammenligner salget med salget af PlayStation 4, så har det kun taget PlayStation 5 to måneder mere, at når den magiske milepæl.

Det tætte løb er især overraskende, når man ser på, hvordan salget af PlayStation 5 gik i starten, hvor den var kronisk udsolgt.

Annonce:

Udbuddet blev bestemt heller ikke hjulpet på vej af en verdensomspændende pandemi og mangel på mikrochips.

Sony fortalte dog i slutningen af 2022, at de i 2023 forventede at sende mere end 30 millioner nye udgaver af PlayStation 5 på markedet - og det er blandt andet den proces, de nu høster frugterne af.

Jim Ryan lader dog til at være tilfreds med, hvordan salget er gået, hvilket ikke mindst skyldes de spil, man kan få til maskinen.

'Siden lanceringen af PlayStation 5 har vores spillere kunnet nyde et udvalg af fantastiske spil, der illustrerer, hvordan spil kan være lige så altomsluttende og kreative som ethvert andet underholdningsmedie,' skriver Jim Ryan

Hos Pricerunner har PlayStation 5 siden lanceringen i 2020 siddet tungt i toppen med iPhones som det stykke elektronik, som flest danskere er interesserede i. Sådan er det fortsat.