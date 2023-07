Varsler kæmpe Twitter-ændring: Nyt logo på vej

Elon Musk åbner nu for, at et nyt Twitter-logo kan se dagens lys allerede fra mandag

Hvis du har en god idé til et logo med et X, kan dit design snart vippe Twitters blå fugl af pinden.

I et tweet varsler ejeren af det sociale medie, Elon Musk, nemlig, at Twitter-fuglen måske snart er fortid.

'Hvis et X-logo, som er godt nok, bliver lagt op i aften (søndag aften, red.), får vi det til at gå verden rundt i morgen.'

'Snart skal vi sige farvel til Twitter-brandet og gradvist alle fuglene.'

I en stribe tweets lægger milliardæren ikke skjul på, at han har en forkærlighed for bogstavet X.

Det skyldes ifølge The Guardian, at Musk har ændret firmanavnet bag Twitter til X Corp. som et led i visionen om at bygge en 'super-app', der minder om Kinas WeChat.

Twitter-logoet blev i april midlertidigt byttet ud med Dogecoins' hundelogo. Foto: LIU JUNFENG/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Elon Musk's nye planer stemmer dog ikke helt overens med det, der står på Twitters hjemmeside om mediets logo.

Her lyder det nemlig, at den blå fugl er 'vores mest genkendelige aktiv', og at 'det er derfor, vi er så beskyttende over for det'.

Men fuglen måtte i april for en stund vige pladsen for en shiba inu hund, der fungerer som logo for den virtuelle valuta Dogecoins.

Det medførte en markant stigning i valutaens markedsværdi.